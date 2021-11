Sealogy 2021, a Ferrara presenti anche i Flag della Calabria

22 Novembre 2021 12:01

I Flag della Calabria presenti, a Ferrara, all’evento Sealogy 2021 il salone europeo della blue economy

Dal 18 al 20 novembre si è tenuto a Ferrara l’evento Sealogy 2021, il salone europeo della blue economy. I quattro Flag della Calabria; FLAG Dello Stretto, FLAG I Borghi Marinari dello Jonio, FLAG La Perla del Tirreno e FLAG Jonio 2, insieme al Flag Alba della cittadina croata di Labin (Istria), hanno tenuto un incontro importante all’interno delle attività di Sealogy, relativo al progetto di cooperazione transnazionale “Nuovi paradigmi per lo sviluppo integrato del pescato locale nelle marinerie europee”, per organizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche sulla valorizzazione e promozione del pesce locale, della pesca artigianale e delle attività turistiche legate alla pesca.

Durante l’incontro, favorito anche dalla presenza istituzionale della Regione Calabria e del Farnet, network europeo dei Flag, si è stabilito che i partner croati verranno nella regione Calabria durante il mese di maggio 2022, mentre i Flag calabresi accompagneranno un nutrito gruppo di pescatori e altri operatori del settore ittico in Istria nel mese di giugno.

Partner di progetto è anche il Flag Tenerife, con il quale, secondo le stesse modalità, gli scambi di esperienze si svolgeranno tra settembre e ottobre del prossimo anno. Le attività, partendo da un confronto tra le più diffuse metodologie di pesca adottate nei diversi territori per la catture di specie ittiche simili, abbracceranno le tecniche di cucina e trasformazione del prodotto e le iniziative turistico-culturali presenti in ciascuna area per la diffusione della cultura del mare e della tutela dell’ecosistema marino. Piena soddisfazione è stata espressa dall’assessore regionale Gianluca Gallo.