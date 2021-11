25 Novembre 2021 16:28

Allerta meteo rossa in Calabria, i sindaci di alcuni comuni stanno per firmare le ordinanze di chiusura delle scuole

In vista dell’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile e prevista per la giornata di domani, venerdì 26 novembre, in Calabria e precisamente nella fascia tirrenica cosentina, i sindaci di diversi comuni stanno valutando la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Ecco l’elenco aggiornato in tempo reale con i Comuni dove i sindaci hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per domani, venerdì 26 novembre: