Maltempo, allerta meteo per Calabria e Sicilia: anche domani scuole chiuse in molti comuni, l’ELENCO aggiornato in diretta

11 Novembre 2021 18:42

Allerta Meteo in Calabria e in Sicilia: l’elenco aggiornato delle scuole chiuse in molti comuni per domani, 12 novembre

La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo arancione nella zona occidentale della Sicilia per la giornata di domani, 12 novembre. Nell’allerta che riguarda anche la Calabria, si legge che sono “possibili venti di burrasca, precipitazioni diffuse e persistenti a carattere di rovescio o temporali“. Per questo motivo i sindaci di diversi comuni stanno quindi decidendo di chiudere le scuole per la giornata di domani.

Di seguito l’elenco aggiornato con i comuni in cui le scuole rimarranno chiuse: