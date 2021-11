Allerta Meteo arancione: domani scuole chiuse in molti comuni della Sicilia [ELENCO]

10 Novembre 2021 17:42

Allerta Meteo arancione in Sicilia: domani, giovedì 11 novembre, scuole chiuse in molti comuni

A seguito delle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, giovedì 11 novembre, è stata disposta la chiusura delle scuole in numerosi comuni della Sicilia. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani l’allerta meteo arancione per l’Isola. I sindaci di diversi comuni stanno firmando l’ordinanza per disporre le scuole chiuse.

Di seguito l’elenco completo dei comuni, che aggiorneremo minuto per minuto, in cui le scuole rimarranno chiuse domani, 11 novembre: