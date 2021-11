Allerta meteo rossa in Calabria: anche domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO]

26 Novembre 2021 16:25

Allerta meteo rossa per la Calabria tirrenica settentrionale: l’elenco dei comuni dove chiuderanno le scuole

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, sabato 27 novembre, l’allerta meteo rossa per la Calabria tirrenica settentrionale. In alcuni comuni i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado.

Di seguito l’elenco aggiornato con i Comuni che hanno deciso di chiudere gli istituti scolastici per maltempo nella giornata di domani, sabato 27 novembre 2021: