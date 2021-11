Scuola, Occhiuto: “bene il 49% dei fondi a bando per il Sud, grande occasione per la Calabria”

30 Novembre 2021 17:49

Scuola, le parole di Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

“Bene i ministri Bianchi e Carfagna. Le Regioni del Sud avranno a disposizione, con il Pnrr, cifre davvero importanti – il 49% dei 5,2 miliardi messi a bando – per gli asili, per gli edifici scolastici, per le mense e le palestre. Una grande occasione anche per la Calabria”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.