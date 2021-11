19 Novembre 2021 20:15

Scossa di terremoto in Calabria, epicentro a Decollatura

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito alle 19:54 di questa sera la Calabria centrale con epicentro nei pressi di Decollatura, sulle montagne della Sila tra Cosenza e Catanzaro. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione in tutta la fascia centrale della Regione e in modo particolare a Cosenza dove si è registrato il più significativo risentimento sismico. Al momento non sono segnalati danni.