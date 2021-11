Scarpe e fiocchi rossi sulla scalinata del municipio di Bova: un messaggio contro la violenza sulle donne

27 Novembre 2021 12:46

Un forte messaggio che l’amministrazione comunale di Bova ha voluto mandare per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Un ideale messaggio contro la violenza genere, è stato questo il leit motiv della cerimonia tanto semplice quanto significativa attraverso cui l’amministrazione comunale di Bova ha voluto partecipare alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Scarpe e fiocchi rossi a colorare di vita la scalinata di accesso alla residenza municipale hanno fatto da cornice al saluto istituzionale del primo cittadino Santo Casile e al messaggio dell’assessore Domenica Nucera rivolti al personale dell’Ente e soprattutto ai giovani ed alla cittadinanza riunita in piazza a tributare un omaggio ed un ricordo alle tante donne vittime di violenza. Attraverso un momento di semplice e intensa partecipazione si è inteso dunque legare passato e presene, coniugando ricordi e speranze, un momento che – come hanno inteso ribadire gli amministratori presenti – vuole testimoniare l’attenzione dell’amministrazione comunale a tematiche di grande rilevanza sociale, consapevoli dell’importante ruolo che le istituzioni pubbliche rivestono anche come portavoce di messaggi positivi diretti alle nuove generazioni.