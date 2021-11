Follia a Sassuolo: uccide i figli di 5 e 2 anni, la moglie, la suocera e poi si suicida

17 Novembre 2021 19:46

Sassuolo, stermina la famiglia e poi si uccide: ammazza i figli di 5 e 2 anni, la moglie e la suocera

Follia a Sassuolo dove un uomo ha ucciso la moglie, la suocera e due figli di 5 e 2 anni e poi si è tolto la vita. È successo in via Manin nei pressi dello stadio. Sul posto la Polizia di Stato ed i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatare la morte di tutta la famiglia

Seguiranno aggiornamenti