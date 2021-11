Sant’Agata di Militello, i carabinieri insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe

20 Novembre 2021 14:57

I Comandanti di Stazione della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello insegnano agli anziani come difendersi dalle truffe

Da alcuni giorni, i Comandanti di Stazione della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata di Militello, nei rispettivi territori di competenza, sono impegnati in una campagna di sensibilizzazione contro le truffe che colpiscono, specialmente, le fasce più deboli ed in particolare gli anziani.

Nei giorni scorsi, in Capri Leone (ME), il Comandante della locale Stazione Carabinieri Maresciallo Capo Antonino Mistretta ed il Vice Comandante Maresciallo Giusy Torre, nella frazione Rocca, presso Chiesa Maria SS del Tindari, hanno tenuto un incontro con gli anziani presenti illustrando loro le principali modalità di truffa di cui possono essere vittime. I Carabinieri, attraverso la divulgazione di materiale informativo finalizzato a far conoscere le tecniche di truffa più diffuse, hanno fornito agli anziani presenti preziosi consigli e raccomandazioni utili per evitare di diventare facili vittime di persone senza scrupoli, stimolando ad implementare la collaborazione con i Carabinieri così da aumentare la sicurezza, adottando alcune semplici accortezze.

Gli incontri che proseguiranno anche negli altri territori della Compagnia Carabinieri di Sant’Agata Militello, hanno la finalità di rafforzare punti di ascolto e prossimità capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte più vulnerabile della società, ma anche un luogo di sostegno e supporto a quanti, purtroppo, sono già stati vittima e vivono nell’insicurezza e nella paura con inevitabili ripercussioni sullo stile e qualità della vita.