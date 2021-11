Messina, convegno di studi a Sant’Agata Militello su “La gestione sostenibile delle aree costiere”

11 Novembre 2021 18:20

Il 13 novembre 2021, ore 9,15, presso il Palauxilium in piazza San Giovanni Bosco n.12 si terrà il convegno di studi su “La Gestione sostenibile delle aree costiere”

Le aree costiere sono ambiti territoriali particolarmente vulnerabili agli eventi meteo marini e la loro gestione assume particolare importanza anche alla luce dei mutamenti climatici.

Per fronteggiare gli effetti dell’erosione costiera che da decenni interessa i litorali siciliani, sono in corso di definizione progetti e investimenti notevoli, finalizzati a mitigare i rischi per le infrastrutture e per la popolazione.

Di questo e della necessità di un nuovo modello di gestione delle aree costiere, si parlerà nel convegno di studi, organizzato da Legambiente Nebrodi e da Officina Democratica, che si terrà a Sant’Agata di Militello sabato 13 novembre 2021 con inizio alle ore 9,15.

L’evento è patrocinato dal Comune di Sant’Agata di Militello e dagli ordini professionali dei geologi, degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.

Sono previsti interventi scientifici a cura di riconosciuti esperti a livello nazionale, tra i quali il Prof. Enzo Pranzini, docente di dinamica costiera presso l’Università di Firenze, il dott. Franco Andaloro, Ecologo, associato stazione zoofila Anton Dohrn, il Prof. Giuseppe Mallandrino, già docente di difesa dei litorali presso l’Università di Palermo, il Prof. Giuseppe Fera, già docente di Urbanistica presso l’Università di Reggio Calabria, il Prof. Nanni Randazzo, docente di dinamica costiera presso l’Università di Messina.