Sanità in Calabria, lettera ufficiale a Occhiuto sulla gestione SUEM 118: “decreto mai attuato nonostante l’approvazione di 8 anni fa”

4 Novembre 2021 22:04

Sanità in Calabria, Martorano si appella ad Occhiuto: “si applichino le linee guida delle Centrali Operative SUEM 118”

Fil-Cnal e Fil, per mano del Segretario Generale Giuseppe Martorano, hanno inviato una lettera ufficiale al presidente della Regione Roberto Occhiuto successivamente agli avvenimenti riguardanti la Calabria sulla gestione del SUEM 118. L’attenzione è stata posta sul DCA n. 73 del 3 luglio 2015 recante: “Approvazione Linee guida per le Centrali Operative 118 e per le Postazioni di Emergenza Territoriale Programma operativo 2013-2015. P 15.1: Implementazione di Protocolli Operativi”.

All’interno di detto Decreto, emanato 6 anni fa dall’allora Commissario ad Acta, Ing. Massimo Scura, venivano riportate in maniera dettagliata tutte le direttive che regolano il servizio del SUEM 118 regionale, facendo obbligo, tra l’altro, ai Responsabili delle Centrali operative SUEM 118 di diffondere in maniera capillare presso gli operatori interessati le Linee Guida e le schede sanitarie e ai Commissari/Direttori Generali delle Aziende Sanitarie calabresi di vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto nel Decreto. Questa O.S. interroga le Autorità competenti per sapere se effettivamente questo Decreto è stato messo in atto per la tutela della salute dei cittadini calabresi e degli stessi lavoratori del SUEM 118. Purtroppo, a 8 anni dalla sua approvazione, di fatto questo non è stato mai stato attuato dagli organi competenti, a discapito della salute dei cittadini calabresi e della sicurezza degli stessi lavoratori del 118.