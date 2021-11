San Roberto: la Giunta Comunale ha registrato un primo avvicendamento tra gli incarichi

24 Novembre 2021 10:32

La Giunta Comunale di San Roberto ha registrato un primo avvicendamento tra gli incarichi. Il vicesindaco Paola Busceti si è dimesso ed in giunta l’incarico è stato affidato al già assessore Pasquale Surace, il quale sarà affiancato dal nuovo assessore Salvatore Barillà, nominato dopo un giro di consultazioni sul territorio.

“Ringrazio Paola, che in questo primo anno di amministrazione ha svolto egregiamente le mansioni di vicesindaco. Le sue dimissioni sono segno di un grande senso di responsabilità e dovute alla necessità di concentrarsi sulla conclusione dei suoi studi universitari, per i quali le auguriamo ogni successo. Lei resterà al nostro fianco in Consiglio Comunale con l’entusiasmo di sempre – commenta il sindaco Antonino Micari – Inoltre tale azione rientra nell’ottica di alternanza ideata per rappresentare in Giunta a turno tutte le frazioni. La nomina di Salvatore Barillà ad assessore esterno è stata infatti voluta a beneficio di Colelli, la quale ha delle pregresse criticità per la cui risoluzione è forte l’impegno del nostro Comune. Penso alla questione dell’acquedotto, che quest’estate ha portato a continui disservizi idrici, creando una sofferenza alla popolazione, a cui questa Amministrazione ha reagito al massimo delle proprie possibilità, nonostante le oggettive carenze dovute alle disattenzioni cumulatesi nell’ultimo decennio”.

L’assessore Barillà assume l’incarico con delega all’agricoltura, alla forestazione ed alla viabilità interpoderale, tutte materie per le quali metterà a disposizione di San Roberto il proprio approfondito bagaglio di esperienze.