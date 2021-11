San Procopio, si dimette la maggioranza: sciolto il Consiglio Comunale

12 Novembre 2021 17:53

Si dimettono anche Lamberti–Castronuovo e Cutrì, rispettivamente Sindaco e Vice Sindaco

“Ben sei Consiglieri Comunali di San Procopio, contestualmente, presentano le irrevocabili dimissioni, che comportano l’immediata applicazione dell’art. 141 del TUEL con scioglimento del Consiglio e decadenza del Sindaco e della Giunta. Le sei dimissioni dei Consiglieri di Maggioranza ed Opposizione di Cartocci, Cortese, Cotroneo, Demeca, Anile, Gioffrè vanno ad aggiungersi a quelle di altri due Consiglieri Furfaro e Leotta già dimessi in precedenza”, è quanto si legge in un comunicato dell’opposizione al Consiglio Comunale di San Procopio, provincia di Reggio Calabria.

“Adesso spetta al Prefetto la nomina di un Commissario che la popolazione aspetta per rivedere un po’ di quel lustro che aveva conosciuto con il Sindaco precedente. La gestione attuale aveva sollevato intense proteste per la mancanza totale di rapporti con i cittadini, quella stessa che si era instaurata con la conduzione amministrativa precedente. Il tandem tra Lamberti–Castronuovo e Cutrì, rispettivamente Sindaco e Vice Sindaco, dimessisi anche loro dai banchi dell’opposizione, aveva dato buoni frutti tanto da fare assurgere il Paese agli onori della cronaca italiana, quale esempio di buona Amministrazione”, prosegue la nota.

“La creazione di una biblioteca, di un asilo, la dotazione di uno scuolabus in accordo con i paesi vicini, il riscaldamento della Chiesa, il Teatro, la riesumazione della storica sagra dell’anguilla, l’organo per la Chiesa e tanto altro, avevano dato fiducia al paese, ricco di storie e tradizioni – si legge ancora – . La ferma opposizione alla illegalità aveva evidentemente fatto ombra a taluno, tanto da affidare l’Amministrazione a persona meno intransigente, anche se con uno strano scarto di soli 12 voti! San Procopio era ricaduto nell’oblio ma peggio, a giudicare dalle dimissioni di ben 10 Consiglieri nel tempo, nella indifferenza di tutti, tranne di chi aveva avuto il coraggio di aumentarsi l’appannaggio a ben 1650 euro al mese, come il Sindaco, in aperta contraddizione con chi, in precedenza, aveva non solo rinunciato ad ogni compenso e rimborso, ma addirittura aveva devoluto il proprio stipendio di assessore provinciale alle casse comunali, in favore di tante iniziative sociali. San Procopio era balzato agli onori della cronaca anche per il famoso inchino presunto. La forte reazione del Sindaco Lamberti aveva portato addirittura ad un avviso di garanzia per Sindaco, Vice, Comandante dei Carabinieri e persino il Parroco”.

“Tutto, dopo tante sofferenze ed illazioni, ha portato alla condanna del giornalista, al quale si è opposto che aveva riportato la falsa notizia e all’archiviazione per tutti gli altri con l’aggravante sociale che il Magistrato nel Decreto di Archiviazione, non solo demolì l’ipotesi accusatoria, ma dichiarò che nella casa davanti alla quale si sarebbe svolto l’inchino, il “malavitoso”, si sarebbe insediato ben sei mesi dopo i fatti narrati. Una macchinazione ai danni del Sindaco del tempo, mal architettata. Ad onor del vero, il processo è ancora in corso in quanto il giornalista si è opposto al decreto penale di condanna. Oggi San Procopio si libera di un’Amministrazione non gradita e spera in un Commissario che porti a nuove elezioni per la rinascita del Paese, possibilmente”, conclude la nota.