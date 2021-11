San Luca: alla Scuola Primaria Corrado Alvaro piantumato l’albero della legalità [FOTO]

22 Novembre 2021 19:22

San Luca: nella mattinata del Sabato, 20 Novembre scorso, presso Istituto della Scuola Primaria Corrado Alvaro è stato piantumato l’albero della legalità

Nella mattinata del Sabato, 20 Novembre scorso, presso l’Istituto della Scuola Primaria Corrado Alvaro a San Luca è stato piantumato l’albero della legalità. “La legalità è un principio a prescindere dal diritto -c’è scritto in una nota- lo sguardo di tanti bambini racconta la libertà e la gioia di vivere una mattinata intensa proiettata nel futuro. Grazie Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, per averci recapitato un alberello d’ulivo Pugliese simbolo di vita, speranza, pace e serenità; spiegandone che la legalità può essere portata avanti sotto varie forme, anche con la collaborazione di più forze ed è capace di trasmettere un messaggio fortemente significativo e profondo. Non ci si deve rassegnare solo al semplice ricordo delle Mafie, ma si deve essere esempi di continuità e di legalità sempre”. Questo il messaggio emerso durante la cerimonia che ha dato spazio anche agli studenti della Scuola Primaria Corrado Alvaro di San Luca, che hanno fornito le loro intense e partecipate testimonianze sul “crescere in questo territorio da uomo Onesto”. Un dovuto ringraziamento va a tutte le Maestre delle classi coinvolte. Con la presenza e partecipazione di Adriana Colacicco e Gerardo Gatti “Co-Fondatori del Progetto di Vita encomiato dal Presidente della Repubblica Italiana e del Presidente della Repubblica Francese”, dell’Amministrazione Comunale di San Luca, Sindaco Bruno Bartolo, il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Domenico Giorgi, Gli assessori Cosmo e Grasso, il Consigliere Pelle, del Sindaco di Platì Dott. Rosari Sergi e l’Assessore Varacalli, il Consigliere del Comune di Careri Pietro Sergi, Don Gianluca Longo Parroco di San Luca e dalle Autorità Civili e Militari. Il progetto di Vita va avanti, tutti insieme daremo ancora segnali più forti contro ogni forma di ingiustizia e malaffare.