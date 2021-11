Salvini in Calabria: “Spirlì avrà un ruolo Regionale e Nazionale”

11 Novembre 2021 12:57

Calabria: le parole di Salvini sul futuro dell’ex vicepresidente Spirlì

“Non finirò mai di ringraziare Nino Spirlì per quello che ha fatto per la sua gente, avrà un ruolo determinante sia a livello calabrese che a livello nazionale. So che potrò contare su di lui“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti oggi a Catanzaro sul futuro dell’ex vicepresidente della giunta regionale.