Salvatore Cirillo neo segretario-questore del consiglio regionale: “segnale della concreta presenza di Coraggio Italia in Calabria”

16 Novembre 2021 15:31

Calabria, soddisfazione dell’incaricato e dell’altro consigliere regionale Francesco De Nisi che sarà capogruppo: “sfide che ci attendono sono tante”

“Ringrazio i colleghi che mi hanno votato, dimostrandomi la loro fiducia, eleggendomi Segretario Questore. Questo importante quanto prestigioso incarico, mi consente di entrare negli Uffici di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria. Sarà un ulteriore stimolo per fare un lavoro di sinergia e cooperazione a favore della Nostra Regione”. Lo afferma Salvatore Cirillo, neo-consigliere regionale di ‘Coraggio Italia’, che durante la prima seduta dell’era Occhiuto, è stato nominato Segretario Questore. Un segno concreto della presenza in Calabria del partito di Luigi Brugnaro e Giovanni Toti, che proprio in questi giorni chiedevano a tutte le forze del centro destra di sedersi a dialogare, per non arrivare ad appuntamenti importanti senza una linea comune. “Grazie a tutti i candidati che hanno permesso questo risultato e a coloro hanno sposato il mio progetto politico – aggiunge Cirillo –. Adesso dobbiamo attuarlo, avere il coraggio di fare qualcosa per la nostra Calabria”. Anche l’altro consigliere regionale di ‘Coraggio Italia’, Francesco De Nisi, che nella massima assise legislativa calabrese siederà pure con il ruolo di capogruppo , ha commentato la nomina del collega di partito. “Coraggio Italia ha intenzione di essere parte attiva della politica regionale calabrese – evidenzia -. La nomina di Salvatore Cirillo è un primo passo nella collaborazione con il Governatore Occhiuto, in cui oggi crediamo, cosi come abbiamo fatto scendendo in campo a suo sostegno. Le scelte del centro destra però devono essere frutto di un dialogo continuo e di una profonda unione di intenti”. Poi conclude: “il nostro partito – conclude De Nisi – proprio in questi giorni, ha deciso i suoi prossimi passaggi, come la nascita di una Direzione Nazionale e dei vari coordinamenti regionali, e le sfide che ci aspettano sono tante e non solo a livello regionale. Siamo pronti a metterci al lavoro per i tutti i cittadini”.