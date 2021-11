Sabato a Palazzo Zanca convegno USIP “Politica di investimenti per un efficiente sicurezza partecipata a Messina”

24 Novembre 2021 09:20

Sicurezza pubblica locale, investimenti per la creazione di servizi sempre più a misura di cittadino. Saranno questi i temi al centro di “Politica di investimenti per un efficiente sicurezza partecipata a Messina”, il convegno organizzato da USIP (Unione Sindacale Italiana Poliziotti) di Messina, in programma sabato 27 Novembre, dalle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, alla presenza del Segretario Generale USIP Vittorio Costantini e del Questore di Messina Dott. Gennaro Capoluongo.

L’obiettivo del convegno è aprire un confronto a 360 gradi sugli investimenti nel settore sicurezza a Messina affrontando le criticità e proponendo idee, soluzioni e programmazione per i futuri investimenti. Esponenti politici ed istituzionali, amministrazione comunale e sindacati avranno la possibilità di confrontarsi sulle prospettive a breve, medio e lungo termine.

Introdurrà il dibattito il segretario generale USIP Messina Maurizio Galati che illustrerà nuovi scenari per la politica di investimenti per la sicurezza cittadina. Parteciperanno ed interverranno i deputati regionali On.le Giuseppe Lupo, On.le Elvira Amata e On.le Carmelo Briguglio, i deputati nazionali On.le Ella Bucalo, On.le Antonella Papiro e On.le Pietro Navarra, l’Avv.to Bonaventura Candido Presidente Camera Penale Messina, l’Avv.to Chiara Sterrantino Vice Presidente C.A.S., l’Avv. Dafne Musolino Assessore con delega alla Polizia Municipale e Sicurezza Urbana del Comune di Messina, Claudio Fabio De Luca Segretario Generale Regionale USIP Sicilia e Rosaria Maira Responsabile Nazionale USIP Mobbing e Stalking. Modera il giornalista Nazario Nulli.

L’evento gratuito si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di emergenza Covid.