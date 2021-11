14 Novembre 2021 16:23

Roccella Jonica: sono 211 i migranti sbarcati nel primo pomeriggio di oggi

Secondo sbarco in questa domenica 14 novembre: tra le 13:15 e le 14:00 sono giunti in porto a Roccella Jonica due gruppi di migranti (per un totale di 211, tutti uomini), prevalentemente egiziani, soccorsi al largo a bordo di un peschereccio da unità navale del Comando Centrale aeronavale di Pomezia della Guardia di Finanza.

In corso controlli sanitari ed accertamenti.