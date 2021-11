Inter, Calhanoglu e Lautaro stendono il Venezia: nerazzurri a -1 dalla vetta per una notte [CLASSIFICA]

27 Novembre 2021 22:46

Le reti di Calhanoglu e Lautaro permettono all’Inter di battere il Venezia: i nerazzurri distano appena un punto dal duo di testa formato da Napoli e Milan

Dopo la sconfitta della Juventus in casa contro l’Atalanta, risultato che mancava da 32 anni, il Saturday night di Serie A si conclude con la sfida tra Venezia e Inter. Occasione importante per i nerazzurri, volenterosi di continuare la striscia positiva che li vede saldamente al terzo posto in classifica con il mirino puntato sul duo di testa formato da Napoli e Milan. I ragazzi di Inzaghi, pur con una prestazione meno brillante rispetto alle ultime uscite (complice l’impegno infrasettimanale in Champions), si confermano una squadra solida e poco soggetta a cali di tensione. L’ottimo Venezia regge 34′ minuti prima di cedere al gol del vantaggio di Calhanoglu. Nella ripresa diverse le occasioni non sfruttate dai nerazzurri, con il Venezia che prova a riprendere la partita, ma presta il fianco ai contropiedi di Lautaro e compagni. Proprio il ‘Toro’ in pieno recupero trasforma un calcio di rigore, fischiato per fallo di mano di Haps, che fissa il punteggio sullo 0-2. Per una notte l’Inter dista appena un punto da Napoli e Milan, impegnati rispettivamente contro Lazio e Sassuolo con l’obbligo di rispondere al successo e allungare in classifica.

Risultati Serie A 14ª Giornata

Venerdì 26 Novembre

Ore 20:45

Cagliari-Salernitana 1-1 (73’ Pavoletti, 90’ Bonazzoli)

Sabato 27 Novembre

Empoli-Fiorentina 2-1 (Vlahovic 57’, 87’ Bandinelli, 89’ Pinamonti)

Sampdoria-Verona 3-1 (37’ Tamez, 51’ Candreva, 77’ Ekdal, 90’ Murru)

Ore 18:00

Juventus-Atalanta 0-1 (28’ Zapata)

Ore 20:45

Venezia-Inter 0-2 (34′ Calhanoglu, 95′ rig. Lautaro Martinez)

Domenica 28 Novembre

Ore 12:30

Udinese-Genoa

Ore 15:00

Milan-Sassuolo

Spezia-Bologna

Ore 18:00

Roma-Torino

Ore 20:45

Napoli-Lazio

Classifica Serie A

Napoli 32 Milan 32 Inter 31 Atalanta 28 Roma 22 Lazio 21 Fiorentina 21 Juventus 21 Verona 19 Empoli 19 Bologna 18 Torino 17 Sassuolo 15 Sampdoria 15 Venezia 15 Udinese 14 Spezia 11 Genoa 9 Cagliari 8 Salernitana 8

