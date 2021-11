Juventus sulle punte: Dybala-Morata firmano lo 0-2 alla Salernitana dopo una settimana difficile [CLASSIFICA]

30 Novembre 2021 22:42

La Juventus supera 0-2 la Salernitana grazie ai gol dei suoi attaccanti: apre Dybala, chiude Morata. I bianconeri tornano al successo dopo una settimana difficile dentro e fuori dal campo

Un gol per tempo, la Juventus torna a vincere battendo 0-2 la Salernitana e scaccia i fantasmi di una settimana difficile. Prima il ko in Champions con il Chelsea, poi l’inchiesta plusvalenze e per finire la sconfitta in campionato contro l’Atalanta. In questi casi, tornare subito in campo per l’infrasettimanale può essere utile per riscattarsi o peggiorare la situazione. In questo caso vale la prima opzione. Apre le danze Dybala (che poi sbaglia un rigore a tempo quasi scaduto) con una conclusione precisa dal limite dell’area nel primo tempo, nella ripresa Morata raddoppia di rapina e chiude i conti. Tre punti importanti per i bianconeri alla costante rincorsa della quarta posizione in classifica che, complice il netto successo dell’Atalanta per 4-0 sul Venezia, continua a distare ancora 7 punti.

Risultati 15ª Giornata di Serie A

Martedì 30 novembre

Ore 18:30

Atalanta-Venezia 4-0 (7’ 12’ 67’ Pasalic, 57’ Koopmeiners)

Fiorentina-Sampdoria 3-1 (23’ Callejon, 32’ Vlahovic, 45’ Sottil)

Ore 20:45

Salernitana-Juventus 0-2 (21’ Dybala, 70’ Morata)

Verona-Cagliari 0-0

Mercoledì 1 dicembre

Ore 18:30

Bologna-Roma

Inter-Spezia

Ore 20:45

Genoa-Milan

Sassuolo-Napoli

Giovedì 2 dicembre

Ore 18:30

Torino-Empoli

Ore 20:45

Lazio-Udinese

Classifica Serie A

Napoli 35 Milan 32 Inter 31 Atalanta 31 Roma 25 Fiorentina 24 Juventus 24 Lazio 21 Bologna 21 Verona 20 Empoli 19 Sassuolo 18 Torino 17 Udinese 15 Sampdoria 15 Venezia 15 Spezia 11 Genoa 10 Cagliari 9 Salernitana 8

Classifica Marcatori Serie A