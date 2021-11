Tattica, cuore e talento! La Pallacanestro Viola sbanca Molfetta: neroarancio in piena corsa Playoff

14 Novembre 2021 20:40

La Pallacanestro Viola torna a giocare in trasferta nel 7° turno del campionato di Serie B: i neroarancio ospiti della Pavimaro Molfetta, scontro diretto in zona Playoff

Continuità di risultati per confermare il proprio posto nel treno che porta ai Playoff. La Pallacanestro Viola, in fiducia dopo il terzo successo stagionale ottenuto domenica scorsa, al PalaCalafiore, contro Meta Formia, torna in trasferta per il 7° impegno stagionale nel calendario di Serie B. La formazione neroarancio è ospite della Pavimaro Molfetta, anch’essa a 6 punti in classifica e in piena corsa Playoff. La partita odierna mette in palio 2 punti importanti che possono dare la dimensione di quella che potrebbe essere la stagione della Pallacanestro Viola che, per obiettivi maggiori della salvezza, dovrà passare anche da qualche successo on the road. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai propri lettori le azioni più belle del match.

Pavimaro Molfetta-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! 69-74 – Vince ancora in trasferta la Pallacanestro Viola! Dopo un anno e mezzo a secco, due trionfi importantissimi on the road in terra pugliese. Cadono prima la quotatissima Ruvo e poi Molfetta, squadra che ha ben figurato con le grandi del girone. Sono 19 i punti per Amar Balic, 16 quelli di Bruno Duranti accompagnati da 7 rimbalzi. Sfiora la doppia doppia Franco Gaetano (13 punti e 9 rimbalzi, con 9 falli subiti), la chiude invece Yande Fall (13 punti e 10 rimbalzi). Un applauso va fatto anche a coach Bolignano che ha tenuto “in gabbia”, a malincuore, il Leone d’Africa gravato di 5 falli e lo ha lanciato dentro nel momento in cui Molfetta ha perso per falli i suoi lunghi, Infante e Bini, attaccati a più riprese dai neroarancio. Finale di gara con un continuo missmatch di centimetri e talento, difesa solida (Molfetta tenuta a 69 punti) e liberi gratuiti. I calabresi sono in piena zona Playoff.

4° Q – Fallo su Balic: 2/2 dalla lunetta 69-74

4° Q – In lunetta Ingrosso: 1/2. 69-72

4° Q – Fallo su Gaetano che va in lunetta: 2/2. 69-71

4° Q – Canestro clamoroso di Mentonelli da 3… 69-69

4° Q – Arriva anche un tecnico per la panchina di Molfetta. Tre liberi consecutivi per la Viola. Balic sbaglia il tecnico. Fall in lunetta per i due dopo il fallo: 2/2. 66-69

4° Q – Quinto fallo anche per Bini: sotto la doccia anche lui! Molfetta senza lunghi e Kekovic è gravato di 4 falli!

4° Q – Scali commette fallo su Ingrosso, si va in lunetta: 2/2. 66-67

4° Q – Schiacciatona a una mano di Kekovic 66-65

4° Q – Interferenza a canestro su Bruno Duranti, la Viola torna avanti! 64-65

4° Q – Step back di Villa… 2 punti. 64-63

4° Q – Rimbalzo e 2 per Gaetano! 62-63

4° Q – Replica di Villa dall’altra parte. 62-61

4° Q – Balic ne mette due al tabellone, Viola avanti! 60-61

4° Q – Fallo di Klacar che si becca anche un tecnico in regalo… Bini fa 1/2 60-59

4° Q – Gaetano in lunetta: 2/2. 59-59

4° Q – Quinto fallo per Francesco Infante: è fuori! Il miglior marcatore dell’intera Serie B si ferma a 12 punti e 15 rimbalzi contro la Viola. Potrebbe essere la svolta del match

4° Q – “Magic Frank” Gaetano, due punti pesantissimi 59-57

4° Q – Tripla di Epifani… ma dall’altra parte risponde Balic con una bomba! 59-55

4° Q – Subito due punti per Balic in apertura di quarto. 56-52

Fine 3° Q! – Break dirompente dei padroni di casa che prendono il largo nel terzo periodo di gioco. Pallacanestro Viola che deve fare a meno di Yande Fall gravato di 4 falli. Ultimi 10 minuti di fuoco, ma è ancora tutto aperto

3° Q – Gaetano in lunetta: 1/2, rimbalzo Viola, altro fallo su Gaetano ancora in lunetta: questa volta 2/2. 56-50

3° Q – Long-two di Kekovic. 56-47

3° Q – Klacar in lunetta: 1/2. 54-47

3° Q – Villa in lunetta: 2/2. 54-46

3° Q – Balic risponde da dietro l’arco, tripla preziosissima! 52-46

3° Q – Insolito 0/2 in lunetta per Gaetano. Villa punisce da 3 punti sul possesso successivo. 52-43

3° Q – Due per Infante, poi un libero per Tassone. Scappa via Molfetta 49-43

3° Q – Scali in lunetta: 1/2. 46-43

3° Q – Ingrosso firma la parità, Infante però riporta avanti i suoi 45-43

3° Q – Due per Duranti 43-41

3° Q – Due per Fall, risponde Infante. 43-39

3° Q – Tripla di Bini. 41-37

Fine 1° tempo! – Gara sul filo dell’equilibrio, ad alto tasso di spettacolarità e intensità. Solo un punto a separare Molfetta e Pallacanestro Viola. Reazione furiosa a metà secondo quarto dei padroni di casa che infilano 12 punti consecutivi trascinati dall’ottimo Bini (12). Dall’altra parte sono 12 anche i punti di Bruno Duranti che guida l’attacco calabrese. Intervallo lungo e poi altri 20 minuti tutti da vivere.

2° Q – Duranti ne mette altri 2. 38-37

2° Q – Tripla di Bini! 38-35

2° Q – Due con fallo per Duranti: libero out, peccato. 35-35

2° Q – Gaetano vola in lunetta: 2/2. 35-33

2° Q – Rimbalzo e due per Kekovic. Risponde Barrile dall’altra parte. 35-31

2° Q – Tripla di Duranti che spezza la serie furiosa di 12 punti consecutivi avversari. 33-29

2° Q – Bini da 2. 33-26

2° Q – Entra in ritmo Infante, altri 2. 31-26

2° Q – Tripla di Villa, sorpasso Molfetta. 29-26

2° Q – Gancio di Infante, 2 punti. 26-26

2° Q – Tripla di Scali, accorcia Molfetta. 24-26

2° Q – Tripla di Bruno Duranti, si muove solo la retina. 21-26

2° Q – Mentonelli accorcia. 21-23

2° Q – Rimbalzo e due punti per Yande Fall, 4 punti veloci. 19-23

2° Q – Klacar parte benissimo: 2 punti al tiro. 19-21

Fine 1° Q! – Partita spumeggiante nei primi 10 minuti. Molfetta sempre avanti nel punteggio, ma la Pallacanestro Viola le sta sempre col fiato sul collo grazie a un ottimo Yande Fall (9 punti e 6 rimbalzi). Le giocate di Ingrosso e Balic consentono l’allungo, Kekovic ristabilisce la parità sulla sirena.

1° Q – Buzzer beater di Lazar Kekovic, parità! 19-19

1° Q – Tripla di Ingrosso! Vantaggio Viola! 17-19

1° Q – Due per Epifani e due per Balic, i neroarancio restano attaccati. 17-16

1° Q – Due per Tassone, risponde Duranti. 15-14

1° Q – Tripla di Balic! Accorcia la Viola! 13-12

1° Q – Indiavolato Yande Fall! Altri due punti. 13-9

1° Q – Tripla di Bini, pesante. 13-7

1° Q – Yande Fall ha iniziato benissimo: rimbalzo, due punti e fallo. Libero aggiuntivo dentro. 10-7

1° Q – Fallo di Gaetano su Bini: il capitano molfettese fa 2/2 in lunetta. 10-4

1°Q – Lotta Yande Fall sotto il tabellone, 2 punti. 8-4

1° Q – Yande Fall firma i primi 2 punti neroarancio. Bini dall’altra parte ne mette due. 8-2

1° Q – Altri due per Scali. 6-0

1° Q – Raddoppia Villa. 4-0

1° Q – Due punti per Infante. 2-0

1° Q – Rimessa assegnata alla Viola, Yande Fall fa cambiare decisione all’arbitro con grande sportività

19:00 – Palla a 2, si parte!

18:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pavimaro Molfetta e Pallacanestro Viola. I neroarancio vengono da un importante successo casalingo contro Formia e in trasferta vogliono raccogliere il secondo successo (nell’ultimo anno e mezzo) per restare saldamente in zona Playoff.