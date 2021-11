Pallacanestro Viola, niente rimonta in un finale tutto cuore: Agrigento sbanca il PalaCalafiore 76-81

21 Novembre 2021 19:48

La Pallacanestro Viola ospita al PalaCalafiore la Moncada Energy Agrigento: match di alta classifica fra una delle tante terze e la seconda del torneo

Il PalaCalafiore ribolle di energia, tanti i supporter neroarancio che hanno invaso il palazzetto di Pentimele per un match che promette spettacolo e mette in palio punti importanti. La Pallacanestro Viola affronta la Moncada Energy Agrigento in una sfida fra due delle squadre più in forma del campionato. I reggini occupano la 9ª posizione in classifica, ma sono presenti in un gruppone di 9 squadre a pari punti (8) che va dal 3° posto all’11°, i siciliani sono secondi in classifica con 10 punti, dietro l’implacabile Bisceglie. Dopo il successo esterno su Molfetta, i ragazzi di coach Bolignano ha tutta l’intenzione di restare nelle zone nobili della classifica, ma per farlo dovranno battere un avversario davvero tosto. StrettoWeb seguirà LIVE la gara dal PalaCalafiore raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Pallacanestro Viola-Moncada Energy Agrigento LIVE :

Fine partita! – La Pallacanestro Viola ci mette il cuore, ma non riesce a rimontare. Finisce 76-81 per gli ospiti trascinati da uno strepitoso Grande da 27 punti. Per i neroarancio Balic è l’ultimo a Mollare con 25 punti segnati.

4°Q – Ultimi due per Duranti sulla sirena, finisce qui. 76-81

4°Q – Due liberi dentro per Grande. 74-81

4°Q – Solo un libero per Grande, accorcia Balic da 2, ma il cronometro è nemico della Viola. 74-79

4°Q – Due liberi dentro per Costi, risponde Gaetano. 72-78

4°Q – Tripla assurda di Balic, l’ultimo a mollare. 70-76

4°Q – Fallo su Costi: 2 liberi dentro. 67-76

4°Q – Ancora Peterson da 2. 67-74

4°Q – Peterson da sotto. 67-72

4°Q – Ingrosso, ingnorantissimo col floater. 67-70

4°Q – Ingrosso da 3!!! 65-70

4° Q – Long-two di Grande, dentro. 62-70

4°Q – Due punti per Fall, con fallo! Il libero però esce… 62-68

4°Q – Amar Balic in penetrazione, da campione!!! 60-68

4°Q – Ingrosso in lunetta: 1/2- 58-68

4°Q – Yande Fall si fa trovare pronto, 2 punti. 57-68

4°Q – Tutto solo Cuffaro: tripla. Si parte malissimo. 55-68

Fine 3°Q! – La Pallacanestro Viola prova ad accorciare, ma Agrigento tiene botta. Grande ne mette 22 per i siciliani, Balic risponde con 18 per i reggini. Ultimi 10 minuti di fuoco.

3°Q – Due punti anche Bruno. 55-65

3°Q – Lo Biondo ne mette 2. 55-63

3°Q – Interferenza a canestro, valido il canestro di Duranti, leggermente lungo. Ma va bene così! 55-61

3°Q – Due liberi dentro per Fall! 53-61

3°Q – Ingrosso subisce fallo: 2 liberi dentro. 51-61

3°Q – Gaetano da sotto. 49-63

3°Q – Costi da 2. 47-61

3°Q – Dalla media Grande. 47-59

3°Q – Due liberi dentro per Gaetano. 47-57

3° Q – Tripla di Grande… ma risponde ancora Balic da 3! 45-57

3°Q – Altra tripla di Balic! 42-54

3°Q – Tripla di Balic! 39-54

3°Q – Morici e Chiarastella, 4 punti per Agrigento che allunga: 36-54

3°Q – Due per Peterson. 36-50

Fine 1° Tempo! – Secondo quarto disastroso per la Pallacanestro Viola che chiude sotto di 12 nel punteggio. La partita si incattivisce e i neroarancio iniziano a sbagliare qualche canestro di troppo, dall’altra parte Agrigento si trovo a suo agio e sfrutta una super serata di Grande da 17 punti nei primi 20 minuti di gara. Nessuno in doppia cifra per la Viola: lo scorer migliore è Balic con 9 punti.

2°Q – Tripla di Grande in buzzer beater… 36-48

2°Q – Costi ai liberi: 1/2 36-45

2°Q – Bruno Duranti, 2 punti! 36-44

2°Q – Due per Fall, risponde Chiarastella. 34-44

2°Q – Due per Grande, poi tripla di Duranti! 32-42

2°Q – Doppio tecnico a Duranti e Bolignano: due liberi dentro per Morici. 29-40

2°Q – Tripla di Costi. 29-38

2°Q – Fallo di Barrile su Grande che ne mette anche due: libero aggiuntivo fuori. 29-35

2°Q – Lo Biondo ne mette 2. 28-33

2°Q – Dalla media Barrile, risponde da 3 Bruno. Allora il capitano si arrabbia: tripla anche per lui in risposta. 28-31

2°Q – Due per Bruno, poco dopo altri due per Lo Biondo. 23-28

2°Q – Tripla di Bruno, Yande Fall dall’altra parte limita i danni con due punti da sotto. 23-24

2°Q – Grande ai liberi: 2/2. 21-21

2°Q – Tripla di Grande al ritorno in campo. 21-19

Fine 1°Q – Buona partenza della Viola che ha facilità a segnare e difende bene, meritato +5 dei neroarancio.

1°Q – Magia di “Magic Frank” Gaetano: due con libero aggiuntivo dentro. 21-16

1° Q – Barrile in lunetta: 1/2. 18-16

1° Q – Ancora Chiarastella, con contatto, canestro complicatissimo. 17-16

1°Q – Costi in lunetta: 1/2. Dall’altra parte Duranti lotta in area e ne infila due. 17-14

1°Q – Balic fa letteralmente quello che vuole, avversari come birilli: due al tabellone. 15-13

1°Q – Dalla media Ingrosso, parità. 13-13

1°Q – Risponde Chiarastella. 11-13

1°Q – Assist di Balic, Gaetano ne mette due con un bacino al tabellone. 11-11

1°Q – Recupera palla Chiarastella e ne segna 2. 9-11

1°Q – Due per Chiarastella che subisce anche fallo: libero fuori. 9-9

1°Q – Altra tirpla di Balic! 9-7

1°Q – In sospensione Grande. 6-7

1°Q – Due per Chiarastella. 6-5

1°Q – Tripla di Balic, marcato, mamma mia! 6-3

1°Q – Fallo su Fall che va in lunetta: 1/2. 3-3

1°Q – Solo retina, da dietro l’arco, per Grande. 2-3

1°Q – Primi due punti di Yande Fall! 2-0

18:00 – Palla due, si comincia!

17:45 – Tutto pronto per la sfida tra Pallacanestro Viola e Moncada Energy Agrigento. Sfida ad alta quota per i neroarancio che, terzi in classifica nel gruppone a 8 punti insieme ad altre 8 squadre, affrontano la seconda in classifica a quota 10.-