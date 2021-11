L’Inter fa di tutto per non vincere il Derby e quasi lo perde: il Milan si prende l’1-1 e raggiunge il Napoli in testa [CLASSIFICA]

7 Novembre 2021 22:51

Il Derby di Milano termina sull’1-1: un autogol e un rigore sbagliato per l’Inter che nel finale rischia anche con il palo di Saelemaekers. Il Milan si tiene stretto un punto importante che gli consente di agganciare il Napoli al primo posto

Derby di Milano, ma fa quasi tutto l’Inter. Quantomeno tutto ciò che serve per l’1-1 con il quale si conclude la stracittadina più famosa e importante al mondo. I nerazzurri arrivano alla sfida contro i cugini distanti 7 punti e con l’obbligo di accorciare, i rossoneri fiutano la possibilità di scavalcare il Napoli fermato nel pomeriggio dal Verona e legittimare il proprio status entro i confini nazionali staccando una delle pretendenti al titolo.

Ne viene fuori una partita intensa e divertente, con tante emozioni e anche qualche errore. Il Milan ne commette due clamorosi nel primo tempo. Kessiè si intestardisce nel tenere troppo un pallone e finisce per stendere Calhanoglu in area in un groviglio di gambe: l’ex di turno vuole battere a tutti i costi il penalty e lo trasforma. L’Inter torna nuovamente dal dischetto poco dopo a causa di un fallo di Ballo Tourè su Darmian: questa volta Lautaro dagli 11 metri non è ugualmente freddo e Tatarusanu compie una grande parata. In mezzo, per non farsi mancare nulla, l’Inter segna anche nella propria porta: un cross su punizione viene deviato da De Vrij con uno sfortunato e preciso colpo di testa alle spalle di Handanovic per l’1-1. Tante le occasioni per i nerazzurri che si ritrovano spesso a concludere da dentro l’area ma sparano fuori o vengono murati, il Milan alza il ritmo solo nei 20 minuti finali, complice l’ingresso di uno scatenato Rebic e il calo fisico dei ragazzi di Inzaghi. Saelemaekers colpisce un palo dalla distanza a tempo quasi scaduto, Kessiè sulla ribattuta si divora un rigore in movimento. Per l’Inter sarebbe stato uno smacco. Il Derby finisce 1-1: l’Inter torna a casa con l’amaro in bocca e inizia a guardarsi le spalle da Atalanta e Lazio, entrambe vittoriose su Cagliari e Salernitana; il Milan si va andare bene un punto prezioso per agguantare nuovamente il Napoli in vetta al campionato.

I risultati della 12ª Giornata di Serie A

Venerdì 5 novembre

Ore 20:45

Empoli-Genoa 2-2 (13′ rig. Criscito, 62′ Di Francesco, 72′ Zurkowski, 89′ Bianchi)

Sabato 6 novembre

Ore 15:00

Spezia-Torino 1-0 (58′ Sala)

Ore 18:00

Juventus-Fiorentina 1-0 (90’+1 Cuadrado)

Ore 20:45

Cagliari-Atalanta 1-2 (6′ Pasalic, 27′ Joao Pedro, 43′ Zapata)

Domenica 7 novembre

Ore 12:30

Venezia Roma 3-2 (3′ Caldara, 43′ Shomurodov, 45’+2 Abraham, 65′ Aramu, 74′ Okereke)

Ore 15:00

Sampdoria-Bologna 1-2 (47′ Svamberg, 77′ Thorsby, 78′ Arnautovic)

Udinese-Sassuolo 3-2 (8′ Deulofeu, 15′ Berardi, 28′ Frattesi, 39′ aut. Frattesi, 51′ Beto)

Ore 18:00

Lazio-Salernitana 3-0 (31 Immobile, 36 Pedro, 69 Luis Alberto)

Napoli-Verona 1-1 (13′ Simeone, 18′ Di Lorenzo)

Ore 20:45

Milan-Inter 1-1 (11′ rig. Calhanoglu, 17′ aut. De Vrij)

La classifica di Serie A

Napoli 32 Milan 32 Inter 25 Atalanta 22 Lazio 21 Roma 19 Fiorentina 18 Juventus 18 Bologna 18 Verona 16 Empoli 16 Torino 14 Sassuolo 14 Udinese 14 Venezia 12 Spezia 11 Genoa 9 Sampdoria 9 Salernitana 7 Cagliari 6

La classifica marcatori di Serie A