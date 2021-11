Forio Basket 1977-Pallacanestro Viola LIVE 2°Q: campani avanti di 4 all’intervallo

28 Novembre 2021 17:12

Forio Basket 1977-Pallacanestro Viola, match valevole per la 9ª Giornata del campionato di Serie B: i neroarancio in trasferta in Campania per riscattare il ko interno contro Agrigento

Torna a giocare in trasferta la Pallacanestro Viola, condizione che da quest’anno non è più un tabù, anzi ha regalato due gioie importanti ai neroarancio contro Ruvo e Molfetta. Questa volta i ragazzi di coach Bolignano viaggiano verso la Campania, ospiti di Forio Basket 1977, la formazione che li precede in classifica seppur a pari punti. Una sfida importante per ridisegnare la parte alta della classifica: chi vince si mette in tasca punti fondamentali per restare attaccata alla zona che dà accesso alla postseason. StrettoWeb seguirà la gara LIVE raccontando ai propri tifosi le azioni più belle del match.

Forio Basket 1977-Pallacanestro Viola LIVE

Fine 1° Tempo! – Si segna un po’ di più nei secondi 10 minuti, ma il punteggio resta piuttosto basso. Forio d’Ischia viene fuori alla distanza, sfrutta i 14 falli (qualcuno gratuito) chiamati alla Viola, ricuce lo svantaggio e poi si affida a qualche bomba da fuori area per chiudere sul +4 all’intervallo lungo. Pesa l’assenza di Fall a rimbalzo nella Viola.

2°Q – Buzzer beater di Ciarpella… allungano i campani. 27-23

2°Q – Antisportivo a Grilli. Balic in lunetta: 2/2. 24-23

2°Q – Antonaci al vetro. 24-21

2°Q – Grilli in lunetta: 2/2. 22-21

2°Q – Caceres dalla linea della carità: 1/2. 20-21

2°Q – Balic colpisce da 2. 19-21

2°Q – Orsini in lunetta: 1/2. 19-19

2°Q – Tripla di Grilli per il -1, si fa sotto Forio! 18-19

2°Q – Ancora Milosevic, segna solo lui. 15-19

2°Q – Tap-in di Sam Valente, allunga la Viola 13-19

2°Q – Milosevic in lunetta: 1/2. 13-17

2°Q – Si iscrive al tabellino della gara Balic con 2 punti. 12-17

2°Q – Tripla pulitissima per Milosevic. 12-15

2°Q – Ancora Gaetano, un fattore nel pitturato fin qui. 9-15

2°Q – Fallo su Gaetano che va in lunetta: 2/2. 9-13

Fine 1°Q! – Partita decisamente brutta. Si sbaglia tanto, si segna poco, ma la Pallacanestro Viola è avanti nel punteggio. Quattro i punti di Klacar, tre per di Duranti.

1°Q – Fallo su Milosevic: 2/2 ai liberi. 9-11

1°Q – Klacar ne segna altri 2! 7-11

1°Q – Gaetano difende bene, poi sul ribaltamento mette 2 punti. 7-9

1°Q – Orsini da 3, Klacar da 2… parità! 7-7

1°Q – Forio accorcia con Milosevic. 4-5

1°Q – Bruno Duranti da 3, a bersaglio! 2-5

1°Q – Dopo 2 minuti e mezzo pareggia la Viola: 2 per Ingrosso. Abbiamo visto inizi migliori… 2-2

1°Q – Primi due punti per Forio, Ciarpella. 2-0

16:30 – Si comincia!

16:15 – Tutto pronto per la sfida tra Forio Basket 1977 e Pallacanestro Viola. I neroarancio tornano a giocare in trasferta, questa volta in Campania, alla ricerca di punti pesanti per continuare a preservare un posto in zona Playoff contro la squadra che li precede in classifica. Importante dare un segnale dopo il ko interno con Agrigento arrivato domenica scorsa al PalaCalafiore.