L’Italia si (ri)fa male da sola: Jorginho sbaglia ancora, solo un pari con la Svizzera. Ora serve vittoria larga in Irlanda del Nord

12 Novembre 2021 22:55

L’Italia non va oltre l’1-1 con la Svizzera e ha bisogno di una vittoria rotonda in Irlanda del Nord per consolidare il primo posto: pari in rimonta, poi l’errore di Jorginho (di nuovo) dal dischetto

Occasione sprecata in Svizzera, occasione sprecata in Italia, sempre con la Svizzera. Gli azzurri questa sera hanno sofferto molto all’Olimpico e dovranno continuare a farlo fino all’ultimo, fino alla gara di lunedì in Irlanda del Nord. A Roma la squadra di Mancini non va oltre l’1-1 contro gli elvetici: sofferenza e fatica per Bonucci e compagni, apparsi contratti – specie nel primo tempo – e forse un pochettino sotto pressione per una partita importante. La compagine di Yakin parte forte e trova il gol immediato con Widmer, l’Italia sta a guardare, resta bassa, non riesce a palleggiare come al suo solito e sbaglia troppi appoggi anche semplici. L’occasione arriva, con Barella, ma la gara non si sblocca. Ci pensa uno schema made in Napoli a mandare però in pareggio gli azzurri: Insigne a rientrare, Di Lorenzo spunta da dietro e batte di testa Sommer, che esce malissimo e va a valanga sul difensore partenopeo.

C’è tutta una ripresa per trovare il 2-1 e i cambi sembrano poterla raddrizzare: Tonali, Cristante e Berardi entrano infatti bene, ma la rete del vantaggio sfuma. La grande occasione è, come all’andata, dagli undici metri: Berardi spinto in area, l’arbitro ha bisogno del Var per concedere il tiro dal dischetto. Di nuovo Jorginho contro Sommer, niente più saltello ma pallone alle stelle. Sfuma di nuovo la vittoria dagli 11 metri, proprio quella stessa distanza che a Wembley ci ha fatto esultare per due volte. Italia e Svizzera restano a pari punti, appaiate a 15, ma gli azzurri sono avanti di +2 per differenza reti. Serve vincere in Irlanda del Nord con tanti gol di scarto, sperando che la Svizzera non faccia ancora meglio. E’ tutto appeso a un filo, ma il team di Mancini può crederci.

Di seguito la classifica a una giornata dal termine.