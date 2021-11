Vlahovic fa Viola il Milan, primo ko per i rossoneri: la Juventus avanti di rigore [CLASSIFICA]

20 Novembre 2021 22:57

Prima sconfitta stagionale per il Milan che prende 4 gol a Firenze: la Juventus batte la Lazio in trasferta con due rigori di Bonucci. Domani il Napoli ha la possibilità di allungare nel big match contro l’Inter

Torna la Serie A dopo la pausa per le nazionali e arriva subito la prima sorpresa del campionato. Primo stop stagionale per il Milan impegnato nell’anticipo del sabato sera sul campo della Fiorentina. Una partita preparata perfettamente da Italiano che, pur dovendo fare a meno di Martinez Quarta, Nastasic e Milenkovic, costringe il Milan a non giocare palla a terra e ne sfrutta gli errori difensivi. Tatarusanu protagonista di una papera clamorosa, effetto saponetta, regala a Duncan il gol che sblocca la gara. Una volta fatto sfogare il Milan, con Leao in grande spolvero e Ibrahimovic he si divora un un gol di testa da posizione invidiabile, Saponara disegna un arcobaleno perfetto da fuori area, con un tiro a giro che si spegne sotto l’incrocio. Nella ripresa Vlahovic, dopo un primo tempo passato a battagliare con Kjaer, si regala la gioia del tris. Sotto di 3 gol il Milan ha un doppio sussulto d’orgoglio: Ibrahimovic segna due reti nello spazio di 5 minuti, ma i rossoneri perdono smalto alla distanza. Nel finale c’è tempo ancora per un gol per parte: Vlahovic sfrutta un’ingenuità di Theo Hernandez e chiude i giochi, Venuti invece ribadisce in rete, sfortunatamente, un colpo di testa finito sulla traversa di Ibrahimovic. Domani il Napoli avrà l’occasione di poter allungare, in un colpo solo, su entrambe le milanesi battendo l’Inter nel big match del pomeriggio.

Nel pomeriggio la Juventus raccoglie 3 punti importanti in trasferta all’Olimpico. I bianconeri vanno avanti di rigore: due penalty, uno per tempo, trasformati da Leonardo Bonucci, permettono alla Juventus di restare attaccata proprio a Lazio e Fiorentina e mettere pressione alla Roma, che occupa l’ultimo slot utile nella zona Champions, impegnata domenica sera contro il Genoa.

Risultati 13ª Giornata di Serie A

Sabato 20 Novembre

Ore 15:00

Atalanta-Spezia 5-2 (11’ 90’+1 Nzola, 18’ 41’ Pasalic, 38’ Zapata, 83’ Muriel, 89’ Malinovsky)

Ore 18:00

Lazio-Juventus 0-2 (23’ rig. 83’ Rig. Bonucci)

Ore 20:45

Fiorentina-Milan 4-3 (15’ Duncan, 45’+1 Saponara, 60’ 86′ Vlahovic, 62’ 67’ Ibrahimovic, 90’+6 aut. Venuti)

Domenica 21 Novembre

Ore 12:30

Sassuolo-Cagliari

Ore 15:00

Bologna-Venezia

Salernitana-Sampdoria

Ore 18:00

Inter-Napoli

Ore 20:45

Genoa-Roma

Lunedì 21 Novembre

Ore 18:30

Verona-Empoli

Ore 20:45

Torino-Udinese

Classifica Serie A

Napoli 32 Milan 32 Inter 25 Atalanta 25 Lazio 21 Fiorentina 21 Juventus 21 Roma 19 Bologna 18 Verona 16 Empoli 16 Torino 14 Sassuolo 14 Udinese 14 Venezia 12 Spezia 11 Genoa 9 Sampdoria 9 Salernitana 7 Cagliari 6

Classifica marcatori Serie A