ATP Finals Torino, Zverev batte Medvedev in finale: il tedesco è il nuovo Maestro del tennis maschile!

21 Novembre 2021 18:46

Alexander Zverev trionfa nella finalissima delle ATP Finals: sconfitto in due set il campione uscente Daniil Medvedev

La sera della finalissima. Le ATP Finals di Torino volgono al termine, una splendida prima volta per la città piemontese che ha ospitato il torneo di fine anno del circuito maschile di tennis. Un gran peccato per i due italiani impegnati in gara, colpiti da una tremenda dose di sfortuna della quale, si spera, possano essere ampiamente ripagati nella prossima stagione: Matteo Berrettini, migliore italiano in classifica e protagonista attesissimo dal pubblico torinese, ha giocato appena un set prima di ritirarsi dal torneo per infortunio; Jannik Sinner, entrato al suo posto, ha liquidato Hurkacz all’esordio, salvo poi arrendersi a Medvedev in una gara inutile, in quanto Zverev, nel pomeriggio, aveva già archiviato il passaggio del turno proprio insieme al russo, in virtù della gara vinta contro Berrettini.

La consolazione, seppur magra, è che nel girone dei due italiani erano presenti i finalisti di questa sera: Medvedev e Zverev. Daniil Medvedev, numero 2 al mondo, ha battuto Hukcacz, Sinner e lo stesso Zverev nel girone, liquidando poi Ruud in semifinale. Zverev ha raccolto due successi nel raggruppamento, contro Berrettini e Hukcacz, legittimando il suo posto in finale con l’eliminazione di Novak Djokovic. Il russo e il tedesco si sono affrontati 11 volte, lo score segna 6-5 in favore del nativo di Mosca. Tre incontri giocati quest’anno, due nelle ultime settimane sul cemento, in tutti ha vinto Medvedev che ha sconfitto Zverev anche nelle uniche due finali disputate (Shanghai 2019 e Parigi-Bercy 2020). A proposito di finali, Medvedev gioca la 21ª in carriera, ne ha vinte 13 di cui 4 nel 2021, Zverev è invece imbattuto nei 5 tornei del 2021 in cui è arrivato in finale. Entrambi hanno vinto un titolo al torneo dei Maestri: il tedesco nel 2018, il russo nella passata stagione.

Questa sera però è la serata di Zverev. Il tedesco si conferma freddissimo nelle finali, quando la posta in palio è più grossa. Nel primo set Zverev strappa un servizio d’oro al terzo game, Medvedev ne difende uno con le unghie al 5, ma è costretto a capitolare sul 6-4 al secondo set point utile. Nel secondo set Zverev mette subito pressione al russo strappandogli il primo turno di battuta, provvidenziale ai fini del 6-4 finale arrivato con il primo match point a disposizione.