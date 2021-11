Polistena, che amarezza! Dal colpaccio alla beffa: due deviazioni costano il 2-2 contro Avellino

5 Novembre 2021 22:33

La Cormar Futsal Polistena non va oltre il 2-2 contro la Sandro Abate Avellino: reggini avanti di due reti, poi rimontati con due gol fotocopia arrivati dopo due sfortunate deviazioni

Torna in campo la Cormar Futsal Polistena, eccezionalmente di venerdì, nella gara valevole per l’anticipo della 7ª giornata di Serie A di Calcio a 5. Obiettivo cancellare immediatamente la clamorosa debacle di Pescara che ha visto i reggini soccombere senza appello per 8-1 contro la squadra nata dalle ceneri della Acqua e Sapone. Di fronte la Sandro Abate di Avellino che nonostante abbia ottenuto 1 punto nelle ultime 2 gare (l’ultima persa in casa della capolista Padova), è attualmente la terza forza del campionato con 10 punti complessivi. Prima gara casalinga nella ‘nuova casa’ per il Polistena che gioca al Polivalente “Bruno Attinà” di Lazzaro.

Primo tempo con le due squadre un po’ bloccate, prova a dare la scossa il Polistena con Maluko che sguscia in area e si lascia agganciare dal portiere avversario Tiago Perez e finisce platealmente a terra: sembra rigore, ma l’arbitro sventola un giallo per simulazione ai danni dell’incredulo bomber rossoverde. Maluko si rifà al 9’ minuto di gioco quando riceve da Diogo e sigla la rete dell’1-0. Avellino fatica a pungere in avanti, il Polistena invece riparte in contropiede e con un diagonale di Creaco impegna Tiago Perez. A 1 minuto dalla fine della prima frazione c’è anche spazio per un po’ di giocoleria: doppio tunnel su Dal Cin che finisce per stenderlo. Fa in tempo anche Parisi a piazzare tre super parate che permettono ai reggini di chiudere i primi 20’ di gioco in vantaggio 1-0.

Nella ripresa Avellino prova a farsi pericolosa, ma è il Polistena a trovare il raddoppio. Vinicius viene steso in area di rigore da Richar e questa volta il direttore di gara non ha alcun dubbio: è calcio di rigore! Dal dischetto si presenta Diogo che con freddezza batte Tiago Perez per il gol del 2-0. Avellino si gioca la carta del portiere di movimento a 5′ dalla fine, ma si scopre e prima Vinicius e poi Arcidiacone tentano la fortuna dalla distanza sfiorando il gol. Il forcing degli irpini porta i suoi frutti a 4 dalla fine: una conclusione da fuori di Ramon, sfiorata da Arcidiacone, spiazza l’incolpevole Parisi per il 2-1. A 1’30” dalla fine una tremenda fotocopia porta i campani in parità: botta da fuori dai Ramon, probabilmente nemmeno nello specchio della porta, deviazione di Arcidiacone e Parisi che può solo raccogliere la palla dal sacco. Il portiere reggino protagonista poco dopo su una deviazione a botta sicura su Lollo Suazo e si becca anche i complimenti dell’avversario. Scadono anche i secondi 20 minuti di gioco e la partita termina sul 2-2. Un punto a testa per le due squadre che rimandano ancora il ritorno alla vittoria. Il Polistena torna a casa con l’amaro in bocca, beffato da due deviazioni dopo una gara difensiva quasi perfetta. Nota lieta il ritorno di Diogo nelle rotazioni di coach Rinaldi, subito decisivo con assist e gol.