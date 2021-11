3 Novembre 2021 17:19

Un gol di Curiale regala il successo di misura al Catanzaro in Coppa Italia Serie C: battuto il Palermo, i ragazzi di Calabro ai quarti di finale

Il Catanzaro va. In Coppa Italia Serie C continua la corsa dei giallorossi, che battono di misura il Palermo al Ceravolo e volano ai quarti di finale. E’ bastato un gol di Curiale al 67′ per regalare il successo ai ragazzi di Calabro, che in campionato hanno perso terreno dalla vetta dopo i due stop di fila contro Monopoli e Bari e affrontano adesso il Messina.