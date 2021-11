Serie C girone C, risultati e classifica: Messina scavalcato dalla Fidelis Andria, solo pari per il Catanzaro

28 Novembre 2021 17:01

I risultati e la classifica del girone C di Serie C dopo le gare della 16ª giornata

Prima era penultimo in coabitazione, ora lo è da solo: il Messina perde in casa contro la Fidelis Andria e si fa scavalcare da quest’ultima, adesso dietro di lui c’è solo la Vibonese, che ne prende 5 in casa Zeman. Bene il Catania nell’anticipo, male il Palermo, che perde a Picerno e si fa scavalcare dal Monopoli, vedendosi allontanare la vetta sempre comandata da un Bari inarrestabile e vittorioso contro il Latina. Solo pari per il Catanzaro in casa del Monterosi. Di seguito tutti i risultati del turno e la classifica aggiornata.

RISULTATI 16ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 27 NOVEMBRE

ore 14:30

Catania-Potenza 2-1

ore 17:30

Bari-Latina 3-1

Campobasso-Virtus Francavilla 2-2

ore 21:00

Monopoli-Paganese 1-0

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 14:30

Acr Messina-Fidelis Andria 2-3

Foggia-Vibonese 5-2

Monterosi Tuscia-Catanzaro 1-1

Picerno-Palermo 1-0

Turris-Avellino 1-2

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

ore 21:00

Juve Stabia-Taranto

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 36 MONOPOLI 30 PALERMO 29 TURRIS 28 AVELLINO 27 CATANZARO 25 FOGGIA 24 (-4) VIRTUS FRANCAVILLA 24 TARANTO 23 CATANIA 22 PICERNO 20 JUVE STABIA 19 CAMPOBASSO 18 PAGANESE 17 LATINA 17 MONTEROSI TUSCIA 16 FIDELIS ANDRIA 15 POTENZA 14 ACR MESSINA 12 VIBONESE 10

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (17ª GIORNATA)

SABATO 4 DICEMBRE

ore 17:30

Fidelis Andria-Picerno

DOMENICA 5 DICEMBRE

ore 14:30

Latina-Catania

ore 17:30

Catanzaro-Foggia

Paganese-Juve Stabia

Potenza-Turris

Taranto-ACR Messina

Vibonese-Campobasso

Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia

ore 20:30

Palermo-Monopoli

LUNEDI’ 6 DICEMBRE

ore 21:00