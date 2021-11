Risultati e classifica 6ª giornata di Serie B: la Pallacanestro Viola vince contro Formia a si rilancia in zona Playoff

7 Novembre 2021 22:15

La Pallacanestro Viola batte Meta Formia 92-65 e si rilancia in zona Playoff: reggini con 6 punti in classifica, frutto di 3 vittorie stagionali in 6 incontri

Torna in parità il saldo stagionale della Pallacanestro Viola che alla 6ª giornata di Serie B può vantare 3 vittorie e 3 sconfitte. Successo importante quello dei neroarancio contro Formia arrivato con il punteggio di 92-65. A parte il primo quarto di gara, molto combattuto, non c’è stata partita fra le due squadre con i ragazzi di coach Bolignano che hanno raccolto un importante successo. La Viola si rilancia nella metà superiore della classifica in un gruppone di 7 squadre a pari punti (6) che dividono la classifica fra zona Playoff e zona Playout.

I risultati della 6ª Giornata di Serie B

07/11/2021 – Forio Basket 1977-Bava Pozzuoli 93-79

07/11/2021 – Geko PSA Sant’Antimo-Virtus Kleb Ragusa 82-69

07/11/2021 – Del.Fes Avellino-Virtus Arechi Salerno 65-75

07/11/2021 – Lapietra Monopoli-Moncada Energy Agrigento 65-74

07/11/2021 – Tecnoswitch Ruvo di Puglia-CJ Basket Taranto 85-54

07/11/2021 – Pall. Viola Reggio Calabria-Meta Formia 92-65

07/11/2021 – Lions Basket Bisceglie-Pavimaro Molfetta 91-70

30/06/2022 – BPC Virtus Cassino-Fidelia Torrenova

La classifica di Serie B

Lions Basket Bisceglie 12 Fidelia Torrenova 8* Forio Basket 1977 8 Moncada Energy Agrigento 8 Bava Pozzuoli 8 Geko PSA Sant’Antimo 6 Pallacanestro Viola Reggio Calabria 6 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 6 Virtus Kleb Ragusa 6 Pavimaro Molfetta 6 CJ Basket Taranto 6 Virtus Arechi Salerno 6 BPC Virtus Cassino 4* Lapietra Monopoli 2 Del.Fes Avellino 2 Meta Formia 0

*Una partita in meno