Fc Messina, che figuraccia: ne prende 8 a Paternò! Risultati e classifica di Serie D dopo la 13ª giornata

Risultati e classifica del girone I di Serie D dopo la 13ª giornata

Una figuraccia con pochi precedenti, l’Fc Messina perde la partita e anche la faccia: a Paternò finisce 8-1! E’ questo il risultato che salta maggiormente all’occhio in occasione del 13° turno del girone I di Serie D. Mezzo passo falso per la Gelbison, fermata a Cittanova sullo 0-0, e così il Lamezia sbanca Sant’Agata di Militello e si avvicina in vetta. Male il San Luca, che ne prende 2 a Trapani. Di seguito il programma di giornata e la classifica.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 13ª GIORNATA

DOMENICA 28 NOVEMBRE

ore 14:30

AS Acireale-Portici 1906 1-1

Cavese-Real Aversa 1-0

Cittanovese-Gelbison Cilento 0-0

Paternò-FC Messina 8-1

Rende-Licata 1-1

S. Agata-Lamezia Terme 1-2

Sancataldese-Biancavilla 3-2

Santa Maria Cilento-Castrovillari 1-3

Trapani-San Luca 2-0

Troina-Giarre 1-1

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

GELBISON 33 LAMEZIA TERME 31 CAVESE 27 PATERNO’ 25 ACIREALE 24 SANTA MARIA CILENTO 23 CITTANOVESE 22 REAL AVERSA 21 LICATA 20 SANT’AGATA 17 TRAPANI 17 SAN LUCA 16 PORTICI 15 RENDE 13 CASTROVILLARI 13 SANCASTALDESE 10 FC MESSINA 8 GIARRE 7 BIANCAVILLA 6 TROINA 4 (penalizzazione iniziale di -6)

PROSSIMO TURNO SERIE D GIRONE I (14ª GIORNATA)

DOMENICA 5 DICEMBRE

