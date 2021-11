Risultati e classifica 8ª giornata di Serie B: stop casalingo per la Pallacanestro Viola, ma continua la bagarre in zona Playoff

21 Novembre 2021 21:40

Stop casalingo per la Pallacanestro Viola sconfitta da Agrigento: i neroarancio restano comunque in piena lotta Playoff

Nuovo stop casalingo per la Pallacanestro Viola che ospita Agrigento nell’8ª giornata di Serie B. Partita tosta, a tratti anche nervosa, che i siciliani sono stati bravi a far volgere a proprio favore nei due tempi a cavallo fra l’intervallo, limitando l’iniziale vantaggio della Viola nei primi 10 minuti e tenendo a bada il forcing neroarancio nei 10 finali. Una sconfitta che comunque non pregiudica il cammino dei neroarancio che, pur puntando ad una salvezza tranquilla, si ritrovano in piena bagarre Playoff: sotto l’imbattibile Bisceglie da 8 su 8 in stagione, ci sono infatti Agrigento a 12, Torrenova, Taranto e Salerno a 10, poi un gruppone di 7 squadre a 8 punti che chiudono il gruppo Playoff e arrivano fino ai Playout. Davanti c’è ancora una stagione tutta da vivere.

I risultati dell’8ª giornata di Serie B

20 Novembre 2021

Pavimaro Molfetta-Meta Formia 88-81

Geko PSA Sant’Antimo-Del.Fes Avellino 79-68

21 Novembre 2021

Virtus Kleb Ragusa-Virtus Arechi Salerno 75-81

Lions Basket Bisceglie-Forio Basket 1977 84-79

Pall. Viola Reggio Calabria-Moncada Energy Agrigento 76-81

Tecnoswitch Ruvo di Puglia-BPC Virtus Cassino 89-83

Lapietra Monopoli-Fidelia Torrenova 66-78

CJ Basket Taranto-Bava Pozzuoli 79-75

La classifica di Serie B