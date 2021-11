Risultati 9ª Giornata Serie B Girone D, secondo ko consecutivo per la Pallacanestro Viola: neroarancio nella metà bassa della CLASSIFICA

28 Novembre 2021 20:55

Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Viola che perde terreno dal gruppo Playoff: i neroarancio perdono contro Forio d’Ischia e scivolano nella metà bassa della classifica

Dopo Agrigento anche Forio d’Ischia. Il doppio confronto con due squadre in zona Playoff non sorride alla Pallacanestro Viola che rimedia due ko consecutivi. E se contro Agrigento, oggi vincitrice contro Sant’Antimo e a -2 da Bisceglie sconfitta per la prima volta in stagione a Salerno, era arrivata una buona prestazione, quest’oggi a Forio la Viola non ha rispettato le attese. L’assenza di Fall (problema al polpaccio), si è fatta sentire a rimbalzo e in difesa spesso i neroarancio hanno lasciato a desiderare. Grilli e Milosevic hanno piazzato 21 punti a testa trascinando i campani al successo mentre gli arbitri ricoprivano di falli (alcuni davvero al limite) i neroarancio. I ragazzi di coach Bolignano osserveranno un turno di stop prima di tornare in campo nell’infrasettimanale dell’8 dicembre: una pausa importante per recuperare le energie, preparare al meglio la gara del PalaCalafiore contro Sant’Antimo e risalire la classifica che vede oggi i neroarancio nella metà bassa del tabellone.

Risultati 9ª Giornata Serie B

Sabato 27 Novembre 2021

BPC Virtus Cassino-Pavimaro Molfetta 70-62

Bava Pozzuoli-Virtus Kleb Ragusa 61-73

Domenica 28 Novembre 2021

Forio Basket 1977-Pall. Viola Reggio Calabria 78-66

Moncada Energy Agrigento-Geko PSA Sant’Antimo 79-62

Fidelia Torrenova-CJ Basket Taranto 89-76

Virtus Arechi Salerno-Lions Basket Bisceglie 69-59

Del.Fes Avellino-Lapietra Monopoli 70-54

Lunedì 29 Novembre 2021

Meta Formia-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

Classifica 9ª Giornata Serie B