Risultati e classifica 7ª giornata di Serie B: Pallacanestro Viola in piena bagarre Playoff, sono in 7 al 3° posto!

14 Novembre 2021 21:30

Risultati e classifica della 7ª giornata della Serie B di basket: la Pallacanestro Viola vince ancora e resta in piena zona Playoff

Quattro vittorie e tre sconfitte in 7 gare, saldo positivo per la Pallacanestro Viola nell’ottimo inizio di stagione in Serie B. I neroarancio vincono ancora in trasferta, in terra pugliese, prendendosi il secondo successo stagionale (in realtà il secondo in un anno e mezzo!) dopo Ruvo anche a Molfetta. Una gara tosta quella dei ragazzi di coach Bolignano che restano sempre attaccati ai padroni di casa, cercano di contenerli il più possibile in difesa (appena 69 punti) e caricano di falli i lunghi Infante e Bini costretti ad abbandonare il campo in un finale caldissimo che premia i calabresi. Grazie a questa vittoria la Pallacanestro Viola resta in piena zona Playoff con 8 punti, in un gruppone che va dalla 3ª alla 9ª posizione con 7 squadre a pari punti, seppur Torrenova abbia due gare da recuperare causa Covid.

Risultati 7ª Giornata Serie B Basket

Sabato 13 novembre

Bava Pozzuoli-Lapietra Monopoli 78-83

Domenica 14 novembre

Forio Basket 1977-CJ Basket Taranto 80-84

Virtus Kleb Ragusa-BPC Virtus Cassino 90-66

Moncada Energy Agrigento-Del.Fes Avellino 72-56

Meta Formia-Lions Basket Bisceglie 44-78

Virtus Arechi Salerno-Geko PSA Sant’Antimo 71-57

Pavimaro Molfetta-Pall. Viola Reggio Calabria 69-74

Fidelia Torrenova-Tecnoswitch Ruvo di Puglia /

Classifica Serie B Basket

Lions Basket Bisceglie 14 Moncada Energy Agrigento 10 Fidelia Torrenova 8 ** Virtus Kleb Ragusa 8 CJ Basket Taranto 8 Virtus Arechi Salerno 8 Forio Basket 1977 8 Bava Pozzuoli 8 Pall. Viola Reggio Calabria 8 Tecnoswitch Ruvo di Puglia 6 * Geko PSA Sant’Antimo 6 Pavimaro Molfetta 6 BPC Virtus Cassino 4 * Lapietra Monopoli 4 Del.Fes Avellino 2 Meta Formia 0

** Due gare in meno

* Una gara in meno