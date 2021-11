L’Inter batte il Napoli e mette la vetta nel mirino: ko il Milan, vittorie per Juventus e Roma [CLASSIFICA]

21 Novembre 2021 22:40

Risultati e classifica della 13ª giornata di Serie A: l’Inter batte il Napoli e accorcia, complice il ko del Milan. Bene la Juventus, la Roma si affida al giovane Afena Gyan

Una giornata decisamente a tinte nerazzurre. Il 13ª turno di Serie A sorride all’Inter che in un solo colpo accorcia su Napoli e Milan e si rilancia in piena lotta scudetto. Fin qui i nerazzurri erano sempre rimasti distanti dal duo di testa, ma grazie a una doppia sconfitta, la prima sia per il Napoli che per il Milan, i ragazzi di Inzaghi si sono portati a -4 da entrambe. Tre punti importanti quelli arrivati nel 3-2 di San Siro contro l’ex Spalletti, coincisi con il ritorno al gol di Lautaro e con le reti di Calhanoglu e Perisic, spesso decisivi quando conta di più. Le reti di Zielinski e Mertens, ad inizio e fine gara, hanno solo dato l’illusione al Napoli di poter tornare a casa da San Siro con qualche punto in tasca. Tutta da vedere la reazione del Napoli dopo il primo stop in campionato, così come quella del Milan. I rossoneri sono stati sconfitti 4-3 dalla Fiorentina in una gara fortemente condizionata dalle lacune di una difesa che deve fare a meno di Calabria, Tomori e Maignan. Tiene botta l’Atalanta che con il 5-2 rifilato allo Spezia blinda il 4° posto. Continua a risalire la china la Juventus grazie al successo esterno sul campo della Lazio. Nel posticipo domenicale la Roma batte il Genoa nel finale grazie a una doppietta del giovane Afena Gyan.

Risultati 13ª Giornata di Serie A

Sabato 20 Novembre

Ore 15:00

Atalanta-Spezia 5-2 (11’ 90’+1 Nzola, 18’ 41’ Pasalic, 38’ Zapata, 83’ Muriel, 89’ Malinovsky)

Ore 18:00

Lazio-Juventus 0-2 (23’ rig. 83’ Rig. Bonucci)

Ore 20:45

Fiorentina-Milan 4-3 (15’ Duncan, 45’+1 Saponara, 60’ 86′ Vlahovic, 62’ 67’ Ibrahimovic, 90’+6 aut. Venuti)

Domenica 21 Novembre

Ore 12:30

Sassuolo-Cagliari 2-2 (37’ Scamacca, 40’ Keita, 52’ rig. Berardi, 56’ rig. Joao Pedro)

Ore 15:00

Bologna-Venezia 0-1 (61’ Okereke)

Salernitana-Sampdoria 0-2 (40’ aut. Di Tacchio, 43’ Candreva)

Ore 18:00

Inter-Napoli 3-2 (17’ Zielinski, 25’ Calhanoglu, 44’ Perisic, 61’ Martinez, 79’ Mertens)

Ore 20:45

Genoa-Roma 0-2 (82’ 90’+4 Afena Gyan)

Lunedì 21 Novembre

Ore 18:30

Verona-Empoli

Ore 20:45

Torino-Udinese

Classifica Serie A

Napoli 32 Milan 32 Inter 28 Atalanta 25 Roma 22 Lazio 21 Fiorentina 21 Juventus 21 Bologna 18 Verona 16 Empoli 16 Sassuolo 15 Venezia 15 Torino 14 Udinese 14 Sampdoria 12 Spezia 11 Genoa 9 Cagliari 7 Salernitana 7

Classifica marcatori Serie A