Serie C, la classifica dopo Messina-Avellino: peloritani penultimi

14 Novembre 2021 19:56

La classifica del girone C di Serie C dopo Messina-Avellino e tutti i risultati di giornata

A 12, penultimo, raggiunto anche dalla Fidelis Andria. La classifica dell’Acr Messina comincia a farsi preoccupante. La sconfitta interna contro l’Avellino non aiuta i ragazzi di Capuano. Il Latina straccia il Campobasso e lo scavalca. Rimane dietro solo la Vibonese fanalino di coda, che perde in casa della capolista nel testa coda a Bari. Sconfitta interna per il Catania, domani gioca il Catanzaro.

RISULTATI 13ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

DOMENICA 14 NOVEMBRE

ore 14:30

Latina-Campobasso 4-1

Palermo-Potenza 2-0

Catania-Foggia 1-2

ore 17:30

ACR Messina-Avellino 0-1

Bari-Vibonese 2-0

Juve Stabia-Monterosi Tuscia 1-1

Monopoli-Taranto 2-0

Paganese-Fidelis Andria 0-1

Picerno-Virtus Francavilla 0-1

LUNEDI’ 15 NOVEMBRE

ore 17:30

Turris-Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C

BARI 30 PALERMO 26 MONOPOLI 26 CATANZARO 23 AVELLINO 23 VIRTUS FRANCAVILLA 23 TURRIS 22 FOGGIA 20 (-4) TARANTO 20 CATANIA 19 JUVE STABIA 18 PAGANESE 17 PICERNO 16 CAMPOBASSO 16 LATINA 14 MONTEROSI TUSCIA 14 POTENZA 13 ACR MESSINA 12 FIDELIS ANDRIA 12 VIBONESE 9

PROSSIMO TURNO SERIE C GIRONE C (15ª GIORNATA)

SABATO 20 NOVEMBRE

ore 14:30

Latina-ACR Messina

Palermo-Paganese

Vibonese-Monterosi Tuscia

ore 17:30

Avellino-Picerno

DOMENICA 21 NOVEMBRE

ore 14:30

Catanzaro-Juve Stabia

Taranto-Catania

Virtus Francavilla-Turris

ore 17:30