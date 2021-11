Rissa durante Mastria Catanzaro-Basket School Messina: i calabresi smentiscono, la risposta con VIDEO dei peloritani

23 Novembre 2021 12:48

Presunta rissa durante Mastria Catanzaro-Basket School Messina: i calabresi smentiscono l’accaduto, la squadra siciliana però racconta un’altra versione dei fatti e posta un video

Una sfida emozionante e attesissima, si è trasformata in pretesto per un botta e risposta social davvero tagliente. Il tutto è nato da una presunta aggressione che, se confermata, sarebbe solo un brutto spot per il basket e i tifosi. Riavvolgiamo il nastro. Domenica si è giocata la partita di Serie C Gold fra Mastria Espresso Catanzaro e Basket School Messina. Una gara maschia, nella quale i calabresi sono riusciti a fermare la capolista. Al termine del primo tempo, un episodio ha generato forte tensione: alcuni tifosi calabresi avrebbero avuto un confronto piuttosto acceso con Tonino Princiotta, tifoso al seguito dei peloritani.

Il Messina ha segnalato l’episodio in una nota ufficiale nella quale si legge: “non possiamo trascurare ciò che si è verificato alla fine del primo tempo, quando il nostro Tonino Princiotta, che come di consueto assisteva alla gara dietro la ringhiera, esultando ai canestri dei suoi amici, è stato assalito da alcuni tifosi e dirigenti della squadra di casa. Per fortuna, l’intervento dei nostri dirigenti e di alcuni volenterosi, tra i quali uno degli addetti al “PalaPulerà” e di Billy Fall, che dal campo si è precipitato nel settore dove avveniva il tentativo di aggressione, ha evitato la peggio. Tonino è stato costretto a seguire la partita accanto alla nostra panchina, ma l’atteggiamento provocatorio e minaccioso è proseguito per tutto l’arco del match, e anche dopo, nei confronti dei nostri dirigenti che sono stati costretti a chiedere l’intervento dei Carabinieri. In questo contesto è maturata la prima sconfitta in campionato, che ci può anche stare, ma a nostro modo di vedere lo sport è tutta un’altra cosa”.

Il comunicato della Mastria Espresso Catanzaro

“In riferimento alla nota ufficiale della Basket School Messina, pubblicata in data 22 novembre c.a. e apparsa sulle pagine del sito reggioacanestro.com, ci sembra doveroso e corretto esprimere il nostro dissenso per quanto emerso dall’articolo che riteniamo sia offensivo nei confronti della nostra società che si è sempre contraddistinta negli anni per sportività ed ospitalità nei confronti di atleti e dirigenti delle società ospitate.

Siamo rammaricati che ancora oggi ci siano società sportive e dirigenti che non hanno imparato che nello sport è naturale vincere e perdere e che quando si perde si deve accettare la sconfitta a testa alta e con signorilità senza trovare scuse come quelle manifestate nell’articolo dalla società della Basket School Messina. Il match è stato sicuramente giocato a ritmi elevati, una partita maschia da entrambe le parti, ma senza alcuna scorrettezza (basta vedere le immagini del match), ed il fatto che si dichiari che i giocatori siano stati condizionati da presunti accadimenti avvenuti sugli spalti e che non si sia giocato a pallacanestro ci sembra a dir poco fuori luogo, come si può ben notare vedendo le immagine del match che noi stessi abbiamo prodotto e che sono disponibili sui social.

Venendo poi alle presunte aggressioni, precisiamo che l’unico accadimento che ha visto venire le due tifoserie a contatto (ma senza alcun atto violento) è avvenuto solo ed esclusivamente alla fine del secondo quarto il giocatore Tartemella a tempo ormai scaduto dava una spinta (seppur obiettivamente leggera) dietro le spalle all’atleta Marco Mastria. Visto questo gesto, interpretato come scorretto da alcuni tifosi Catanzaresi, questi ultimi si recavano vicino alle transenne di gioco per protestare nei confronti del giocatore Messinese. Nelle immediate vicinanze delle transenne, sostava il tifoso Tonino Princiotta che non è venuto assolutamente a contatto con i supporters Catanzaresi che invece hanno avuto confronti verbali e non fisici ( non ci sembra che qualcuno abbia rilevato referti medici, visite in pronto soccorso o fotografie di tifosi feriti, ecc) con i supporters Messinesi scesi dagli spalti poiché forse preoccupati per il Sig. Tonino Princiotta.

Per quanto poi riguarda l’arrivo dei Carabinieri, possiamo affermare che hanno potuto solo rilevare che un giocatore del Basket School Messina, evidentemente in linea con lo stile di tutta la dirigenza, non digerendo la sconfitta ha rotto una porta del Palapulerà, con la società siciliana che né si è offerta di risarcire il danno causato alla struttura né ha ritenuto necessario, se non altro, scusarsi per quanto accaduto.

Desideriamo precisare che quanto scritto in questa nota ci rattrista poiché riteniamo poco sportivo non ammettere i meriti di una squadra avversaria che ha vinto meritatamente sul campo. Fortunatamente oggi esistono le dirette Facebook e grazie a queste, le partite rimangono in rete e possono essere visionate in qualsiasi momento. Concludiamo facendo i complimenti agli atleti della Basket School Messina per la correttezza mostrata in campo, sostenendo senza alcun dubbio e con la massima sportività che se avessero vinto, nulla avrebbero rubato, ma si sa che nello sport si vince e si perde…”.

Messina tira in ballo la diretta video della partita

Messina risponde allegando un messaggio allo spezzone della diretta video che riprende il tentativo di sedare il principio di rissa.

“Riprendendo testualmente la replica della Mastria Catanzaro alla nostra nota, ove si dice testualmente. ‘Fortunatamente oggi esistono le dirette Facebook e grazie a queste, le partite rimangono in rete e possono essere visionate in qualsiasi momento.‘, ci permettiamo di pubblicare un estratto della diretta, dove si vede chiaramente che alla fine del secondo quarto l’atleta Billy Fall, che insieme ad un’altra persona, corrono verso gli spalti per sedare l’aggressione, sia pur non culminata in rissa, nei confronti di Tonino Princiotta (il quale per sua sicurezza è stato poi messo al sicuro nei pressi della panchina ospite).

Il tutto è testimoniato anche dalla foto da noi già pubblicata in precedenza, dove Tonino Princiotta è accerchiato da tifosi e dirigenti di casa. Aggiungiamo che per la prima volta in 5 anni di serie C, non ci è stato consentito di effettuare la nostra diretta, che, come noto, ci accompagna in ogni partita sia in casa che fuori. La motivazione fornitaci è stato il poco spazio disponibile, in realtà ci pare di capire che forse fossero anche altre. La regia di casa, infatti, evita saggiamente di inquadrare quanto stava avvenendo in quel momento sugli spalti per dare subito la linea alla pubblicità!”.