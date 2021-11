Riparte “Scatole di Natale” per famiglie bisognose e pelosetti abbandonati

6 Novembre 2021 10:52

Oltre 1500 i pacchi donati lo scorso anno dai catanzaresi per la prima edizione di “Scatole di Natale”

Dopo il grande successo della prima edizione di “Scatole di Natale”, l’iniziativa torna anche quest’anno per donare un sorriso alle tante famiglie bisognose della nostra città. Si tratta di un progetto di solidarietà in atto in molte città italiane e che lo scorso anno, a Catanzaro, ha raggiunto 1500 scatole, grazie al cuore dei suoi cittadini. La raccolta, partita il 5 novembre, terminerà il 22 dicembre 2021.

Questa seconda edizione si arricchisce anche di un’altra iniziativa di solidarietà che riguarda i pelosetti abbandonati e accuditi da volontari, un’idea nata per sensibilizzare la città anche sul tema del randagismo, tanto discusso ultimamente per i fatti di cronaca e spesso frainteso e oggetto di polemiche. Siamo certi che chi si prende cura di animali abbandonati si trova ad affrontare mille difficoltà, spesso solo con le proprie forze.

Ecco così che abbiamo pensato a “Scatole di Natale per pelosetti”, inserendo all’interno tutto ciò che di utile ma anche “coccoloso” potrebbe essere di supporto agli operatori coinvolti in questo servizio.

“Lo spirito del Natale non può essere fermato. Dobbiamo essere uniti nel fare”

“Scatole di Natale”, partita sotto la spinta di due donne imprenditrici Antonella Mancuso e Paola A. Scuticchio, quest’anno hanno unito a loro la professionalità di Andrea Mauro. Tutti e tre hanno già in passato deciso di fare rete dal punto di vista professionale e ora sono uniti sotto l’aspetto sociale.

In un momento in cui le distanze sembrano allontanarci sempre di più, è necessario ricordarci che si può essere uniti nel fare! Lo spirito del Natale non può essere fermato. L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini, associazioni di volontariato, imprese. Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuriamo, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

Oltre ai punti di raccolta, saranno organizzate anche giornate speciali nel fine settimana in cui si potranno consegnare le scatole.

SCATOLE DI NATALE PER LE FAMIGLIE: ECCO COSA FARE

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

Qualche precisazione sul contenuto

Scatola Uomo/Donna:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati”, ma in buono stato

* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo

* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo…non penso vi piacerebbe ricevere un bagnoschiuma a metà;

* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

Scatola bimbo/bimba:

* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

* La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambini ecc.

* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

SCATOLE DI NATALE PER PELOSETTI ABBANDONATI: ECCO COSA FARE

Per sostenere chi in città si prende cura dei nostri amici pelosetti, all’interno della scatola è possibile inserire medicinali, cibo, orsetti golosi. DI seguito, nel dettaglio:

– Cibo: croccantini, scatolette, bocconcini per adulti e cuccioli, snacks;

– Farmaco utile: per esempio Nefropiù Nefrokrill Artikrill Alevica Carevit DogResurgenCysto CureUrys CapsDrontal cuccioli, Drontal adulti Procox Dobetin Condrostress Deltacortene Repygel Antiparassitari Bassado Stomorgil;

– Giochino: palla, pupazzetto, osso;

– Biglietto gentile destinato agli operatori, per sostenere la loro missione e sensibilizzare, chi dona, al tema randagismo

DOVE CONSEGNARE LE SCATOLE

La sede principale per la raccolta è “Ediltek”, via Lucrezia della Valle 106, 88100 Catanzaro. Dal lunedì al venerdì 7.30-13.00 e 15.00-19.00, mentre il sabato 8.30-12.30.

Punti di raccolta secondari: “Parafarmacia Azzurra”, via Lucrezia della Valle 19/13; “Hotel Guglielmo”, via Tedeschi, 1; “Soleestetica”, centro estetico in viale Fiume Busento 25 cava-cuculera Nobile; “Krima Pilates”, via Genova 70; Associazione di volontariato Centro Ascolto Stella del Mare in via Discesa Filanda, 5.

Per ulteriori informazioni contattaci suo nostri canali social o all’indirizzo e-mail scatoledinatalecatanzaro@gmail.com

Il gesto costa pochissimo, il tempo dedicato non è niente, ma la resa e la felicità di chi riceverà in dono queste scatole sarà immensa!