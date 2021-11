Rifiuti a Messina, la battaglia di De Luca contro gli ‘zozzoni’: le telecamere inchiodano l’ennesimo evasore [VIDEO]

18 Novembre 2021 13:25

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, ridicolizza ancora un cittadino che scarica rifiuti in strada: “signore è un evasore totale della Tari, che non si è mai registrato presso l’anagrafe tributaria e non ha mai ritirato i mastelli. Zozzone ed evasore!”

Il Sindaco Cateno De Luca prosegue la sua battaglia contro i cittadini che scaricano illegalmente i rifiuti in strada e questa volta ha beccato uno “zozzone ed evasore totale”. Con le telecamere installate in diversi punti della città di Messina, il primo cittadino sta cercando di combattere il dilagante fenomeno dell’evasione della tassa sui rifiuti: “spesso mi chiedete di spiegare come opera la Polizia Municipale sezione ambientale e che cosa succede dopo che le telecamere riprendono lo zozzone di turno mentre abbandona i rifiuti per strada o li butta dove gli viene più comodo. Oggi vi diamo una dimostrazione concreta: questo zozzone alle 3,30 della notte del 16 novembre 2021 aveva abbandonato varie suppellettili e rifiuti all’incrocio tra la via 3b ed il viale giostra. La Polizia Municipale provvedeva a rintracciarlo contestandogli l’abbandono dei rifiuti e, conformemente a quanto dispone il codice dell’ambiente, gli veniva intimato di recuperare tutto ciò che aveva abbandonato e provvedere al corretto smaltimento”.

Come testimoniano le immagini allegate all’articolo, “la stessa Polizia Municipale ha sovrinteso al recupero dei rifiuti da parte del trasgressore vigilando affinché la zona venisse ripulita. Gli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale hanno consentito anche di verificare che questo signore è un evasore totale della Tari, che non si è mai registrato presso l’anagrafe tributaria e non ha mai ritirato i mastelli! Zozzone ed evasore! Ma adesso basta, la Polizia Municipale lo ha multato e lo registrato all’ufficio tributi e la Messina servizi provvederà a consegnargli i mastelli. Precisiamo che le immagini dell’azione della Polizia Municipale sono state elaborate dalla stessa Sezione di Polizia Ambientale avvalendosi delle telecamere acquistate con il finanziamento PON Metro Prog. MEsM@RT ME1.1.d. Zozzoni smettetela di gettare i rifiuti per strada, vi becco ad uno ad uno!”, conclude il Sindaco De Luca.