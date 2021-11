Riace Marina, auto in sosta sulla SS106 provoca terribile incidente stradale: 23enne in gravi condizioni

13 Novembre 2021 11:07

Riace Marina, l’auto sulla quale viaggiavano i due giovani si è scontrata contro una vettura in sosta sulla SS106

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Riace Marina in provincia di Reggio Calabria. Una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due giovani, si è scontrata con un’auto in sosta sulla SS106 ed è poi finita contro il guard rail. I due giovani sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco di Monasterace, affidati alle cure dei medici del 118 e poi trasportati in ospedale. Le condizioni di uno dei passeggeri, una ragazza di 23 anni, sarebbero gravissime per via del trauma cranico riportato.