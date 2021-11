Riace: il popolo di Mimmo Lucano scende in piazza. Manifestazione a sostegno con Gad Lerner, De Magistris e Padre Alex Zanotelli

6 Novembre 2021 16:31

E’ partita la manifestazione a Riace a sostegno di Mimmo Lucano dopo la condanna ricevuta nel primo grado del processo Xenia a Locri. Nel piccolo borgo in provincia di Reggio Calabria si sono riuniti centinaia di sostenitori e molti personaggi illustri: tra i presenti il giornalista Gad Lerner, l’ex sindaco di Napoli e candidato governatore Luigi de Magistris, Mario Oliverio, Padre Alex Zanotelli. “È fondamentale rilanciare la dimensione politica del laboratorio Riace per non farlo morire di oblio. Proprio nei giorni in cui sono ripresi gli sbarchi di massa in Calabria occorre focalizzare l’attenzione su cosa ha rappresentato Riace. Un luogo dove i migranti non erano numeri da ragioneria degli sbarchi ma una risorsa“, afferma Filippo Sestito dell’associazione “Un’altra Calabria è possibile”.