Dallo Stretto al Max-Planck-Institut for Physik di Monaco: la reggina Vanessa Zema è la migliore astrofisica emergente

Originaria di Reggio Calabria, Vanessa Zema è tra le dieci giovani italiane che si stanno imponendo nel mondo in ambiti diversi: dopo aver ottenuto la laurea magistrale in fisica oscura delle astro-particelle insieme al professore Antonio Capone, la 29enne sta proseguendo i suoi studi a Monaco, in uno tra i principali istituti specializzato in fisica delle alte energie

Da Reggio Calabria fino a Monaco, studiando l’universo. C’è anche Vanessa Zema, 29 anni originaria di Gallina, tra le dieci giovani italiane selezionate dal Messaggero che si stanno imponendo nel mondo in ambiti diversi. Vanessa è la migliore astrofisica emergente, prosegue i suoi studi in Germania all’Istituto di ricerca Max-Planck-Institut for Physik: “un viaggio immaginifico attraverso la materia oscura che la fisica ventinovenne Vanessa Zema, ha intrapreso dieci anni fa, iniziando a studiare la materia che non emette luce e di cui non conosciamo la natura. Premiata nel 2020 come migliore astrofisica emergente, Zema lascia Reggio Calabria dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, si trasferisce a Roma e si iscrive alla facoltà di Fisica alla Sapienza. Tesi e laurea magistrale in fisica oscura delle astro-particelle insieme al professore Antonio Capone”.

Dopo la laurea Vanessa lascia Roma e raggiunge il “Gran Sasso Science Institute” dove stipula un accordo di doppio dottorato con la “Chalmers University of Technology” che la porta fino in Svezia. “La passione per la fisica si è sviluppata mentre la studiavo al liceo – racconta Zema in un’intervista a siamojedi.org – . Ho pensato che fosse così affascinante e interessante pensare e studiare il cielo, quello che c’è al di là e cosa nasconde. So con certezza che non potrò mai stancarmi di studiarlo”. Da ottobre è, potremmo dire temporaneamente, a Monaco all’Istituto di ricerca Max-Planck-Institut for Physik come Postdoctoral per studiare la materia oscura presente nel cosmo. Appassionata di fisica delle particelle e astrofisica, Vanessa Zema si è posta l’obiettivo di comprendere cosa ci circonda ed esplorare la complessità dell’universo. Ma nella concretezza del percorso sottolinea la necessità “di perdere un po’ di tempo con le cose, di avere pazienza, determinazione e di non avere fretta di fare il più in fretta possibile. Bisogna giocare con le cose come fanno i bambini, sono loro che imparano meglio”. Insomma, Vanessa Zema rappresenta un orgoglio per l’intera città di Reggio Calabria ed è lo stimolo per molti concittadini che nonostante le difficoltà del territorio non devono smettere di sognare ed inseguire i propri obiettivi.