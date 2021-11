Reggio Calabria, “Terranova” occuperà solo due piani dello stabile che fu del Roof Garden: le ultime

15 Novembre 2021 18:14

Le ultime sulla prossima apertura di “Terranova” nella struttura che fu del Roof Garden: verranno occupati soltanto i primi due piani

Grandi notizie, in queste ultime ore, a Reggio Calabria. Dalla proposta sul Mediterranean Life approvata in Consiglio Comunale alla prossima riapertura di “Terranova” nello stabile che fu del Roof Garden. Su quest’ultima abbiamo scattato le foto ad una parte di facciata scoperta, dopo che la ditta incaricata dei lavori ha smontato una parte di ponteggio, quella sotto il Museo. Nel giro di qualche settimana i lavori verranno ultimati e per fine mese anche terminati. L’obiettivo, ma anche l’augurio, è che possa aprire i battenti tra qualche settimana, a ridosso del periodo natalizio.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di StrettoWeb, la nota catena d’abbigliamento non sarà l’unico ospite della storica struttura reggina. Terranova, infatti, aprirà al pubblico nel piano terra e nel primo piano. L’ultimo, il più alto (quello che fu terrazzino), rimarrà disponibile per un’altra attività al momento non ancora nota. Le procedure per la riapertura della nota struttura sono ormai agli sgoccioli, grazie ad uno straordinario investimento della proprietà per rimettere in sesto l’intera area, soprattutto dal punto di vista strutturale, utilizzando tutte le più moderne tecnologie anti-sismiche. Insomma, un lavoro eccellente che darà nuova vita all’ex Roof Garden a breve – per via dell’investimento anche di Terranova, che sarà in affitto commerciale – per un punto vendita in cui lavoreranno 35 dipendenti, portando linfa vitale all’economia della città. Ma non sarà soltanto Terranova: la novità più importante potrebbe arrivare in futuro proprio dal secondo piano con terrazza, su cui al momento vige il massimo riserbo.