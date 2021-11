Reggio Calabria, Terranova dà nuova vita all’ex Roof Garden: svelata la facciata su Piazza Indipendenza [FOTO]

20 Novembre 2021 17:42

Un’altra zona della facciata di Terranova è stata scoperta, quella su Piazza Indipendenza: poco tempo ancora e il locale che fu del Roof Garden riaprirà a Reggio Calabria

Terranova prende sempre più forma. La nota catena di abbigliamenti, che a breve aprirà nello stabile che per anni fu del Roof Garden – storico locale di Reggio Calabria chiuso oltre 30 anni e da allora mai più “attivo – ha scoperto quest’oggi un’altra area della facciata, quella di Piazza indipendenza, proprio di fronte a Cesare. Come già spiegato su queste pagine qualche giorno fa, Terranova occuperà solo i primi due piani dello stabile – il piano terra e il primo piano – mentre l’ultimo, il più alto, rimarrà disponibile per un’altra attività al momento non ancora nota. La proprietà ha investito molto per rimettere in sesto l’intera area, dopo troppi anni di inattività, utilizzando tutte le più moderne tecnologie anti-sismiche. Nel futuro prossimo verranno scoperte le ultime zone della facciata ancora occupate dal ponteggio dei lavori e l’obiettivo è quello di aprire tra qualche settimana. Di seguito tutte le foto dell’area scoperta a Piazza Indipendenza.