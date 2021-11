Reggio Calabria: da mercoledì una postazione medica alla Stazione Centrale, i cittadini potranno ottenere un tampone rapido per il rilascio del Green Pass a costo calmierato. Lamberti Castronuovo: “la popolazione va aiutata” [INTERVISTE]

22 Novembre 2021 13:55

A partire da mercoledì 24 novembre, una postazione medica sarà allestita nella Stazione Centrale di Reggio Calabria. I cittadini potranno ottenere un tampone rapido per il rilascio del Green Pass, a costo calmierato e contenuto. L’iniziativa nasce grazie all’accordo tra Croce Rossa, Istituto Clinico De Blasi e l’Hospice “Via delle Stelle”. Ognuna delle tre strutture avrà un ruolo specifico che unito costituirà un unicum tra professionalità, servizio e solidarietà. Il ricavato delle prestazioni sarà devoluto in parte alla Croce Rossa in parte all’Hospice, mentre le prestazioni dell’Istituto De Blasi saranno a titolo totalmente gratuito.

Ai microfoni di StrettoWeb, Eduardo Lamberti Castronuovo, sottolinea: “la popolazione va aiutata, molte famiglie non possono pagare i test e vogliamo dare un contributo alla città. Il servizio dei tamponi rapidi costerà la metà rispetto al prezzo delle farmacie, 7 euro, ed il ricavato andrà in parte all’Hospice ed in arte alla Croce Rossa. Se il governo punterà solo sui molecolari? La popolazione pagherà sempre e solo il rimborso delle spese”, rassicura Lamberti Castronuovo.

Daniela Dattola, in rappresentanza della Croce Rossa, ringrazia “l’istituto De Blasi per l’aiuto ed il sostegno che dimostra nei confronti dei cittadini e delle associazioni. I nostri volontari sono a disposizione dei cittadini per dare sostegno ai vari bisogni, la Croce Rossa nasce soprattutto per questi motivi””.

Soddisfatto anche il dott. Trapani Lombardo dell’Hospice: “l’iniziativa è molto bella perchè da un lato aiuta la popolazione in un momento particolare e dall’altro finanzia la nostra struttura e la Croce Rossa con la quale abbiamo sempre collaborato. E’ doveroso da parte mia ringraziare il dott. Lamberti, colonna portante dell’Hospice, e sempre disponibile nelle iniziative a sostegno della città“.

