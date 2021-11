Reggio Calabria: successo per la prima selezione dei concorsi nazionali “Miss e Mister baby mondo Italia” e “Model’s of the year” [FOTO]

26 Novembre 2021 13:47

Reggio Calabria, alla selezione hanno partecipato anche i due importanti attori Jana Manira e Lillo Scipilliti

Si è svolta il 21 novembre la prima selezione dei concorsi nazionali “Miss e Mister baby mondo Italia” e “Model’s of the year” la cui Patron è Silvia Nasuti presidente dell’associazione “Jasmin’s cinema Moda and Dance” nata il 9 ottobre scorso a Reggio Calabria.

Alla serata hanno partecipato importanti attori tra cui Jana Manira e Lillo Scipilliti: presenti anche Giuseppe Plutino, Stella Giunta Patron di concorso, Antonella Bramato insegnante di danza, Lorenzo Bastianello e Martina Gratteri ambasciatori Model’s of the year e il presidente di giuria Pietro Fallanca.

I vincitori dei concorsi “Miss e Mister baby mondo Italia” e “Model’s of the year”, sono stati Nicol Capua, Grace Doni, Ilary Romeo, Ludovica Greco, Miriam Musarella, Francesco Inseriello, Michele Romeo, Valentina Amato, Giorgia Napoleone, Michelle Romeo, Zina Donia, Greta Spirio, Aurora Cuzzola, Annunziato Doni, Leonardo Romeo, Anna Irto, Emanuela Ventura, Denisa Gaman, Giada Stefania la Porta, Flavio Vespasiano, Costantino Bevilaqua, Giuseppe Musarella, Vanessa Bevilaqua, Antonio Griesi, Elena Cardia, Antonella Cennamo, Anna Suraci.

La madrina della serata è stata Jasmin Hilary Malafarina, modella, ballerina e vincitrice nazionale di vari titoli importanti tra cui “Miss baby mondo”.

Nel corso della serata sono stati incoronati anche vari testimonial importanti tra cui Vincenzo Macheda, Annalisa Cutrupi, Ilaria Pellicanò, Sylvie Romeo, Gabriel Poli, Nikol Nasuti, Nicole la Braca, Cristian Poli, Maria Antonella Carabetta, Maria Noemi Parisi, Ernesto Pellegrino e Francesca Lauretta.

In occasione del concorso è stata data la fascia anche ad Alessia Spanò, Sofia Zumbo, Annalisa Cutrupi, Ilaria Pellicano, Marianna de Benedetto, Francesca Lauretta, Valentina Amato, Vanessa Bevilaqua, Antonio Griesi, Zina Donia e Anna Irto (e abreve ci saranno altre figure selezionate), per il concorso “Model’s of the year Sanremo 2022” che si terrà dall’1 al 4 febbraio.

La presidente dell’associazione “Jasmin’s cinema Moda and Dance” e Patron dei concorsi nazionali “Miss e Mister baby mondo Italia” e “Model’s of the year” Silvia Nasuti, per l’impegno profuso per la serata ringrazia i collaboratori Angela Trunfio, Cetty Scafaria, Letizia Scarfone, Patrizia Perrone, Claudia Gulli, Marilena Romano, la presentatrice Mariangela Zaccuri e la direttrice artistica Mariangela Kaori.

Nasuti ringrazia anche tutti a coloro i quali hanno contribuito alla serata I 6 amici al bar, Dinoro che ha donato i gioielli, b&b L’angolo di paradiso, Milly Creazioni, Myriam Flowers, Creazioni Arte e Decori, Il fumaiolo, Baby Birba, Kevin Smith e Artigli che con gli abiti hanno reso ancora più magnifica la serata. Un ringraziamento anche ai fotografi ufficiali Antonio Pitea e Antonino Spurio.