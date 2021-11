Reggio Calabria, spazzatura “vista mare”: l’indecoroso spettacolo della Capannina [GALLERY]

3 Novembre 2021 13:03

La piazzetta della Capannina di Regio Calabria piena di rifiuti: la segnalazione di un lettore indignato. Un pessimo “soggetto” davanti a un paesaggio magnifico

Lo sfondo è splendido, il soggetto raffigurato sarebbe invece decisamente da cancellare. Non esiste alcun programma di fotoritocco per eliminare la spazzatura dalle foto che rappresentano la realtà che i residenti della zona Gebbione di Reggio Calabria vedono giornalmente nella piazzetta della Capannina. Cumuli di spazzatura in quello che dovrebbe essere un luogo in cui i bambini possano giocare, i ragazzi passare qualche ora di divertimento insieme agli amici, gli anziani riposarsi seduti sulle panchine guardando lo Stretto. Invece è presente solo un povero cestino che, stracolmo di sacchetti, sembra l’ultimo a “crederci” nella pulizia della piazza, ma si arrende finendo per strabordare. La resa forse di una città intera…