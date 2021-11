Reggio Calabria: sostiene di volere aprire una sartoria a Sbarre Inferiori e si appropria di oltre 30mila euro di finanziamenti, denunciata 31enne

12 Novembre 2021 08:43

Reggio Calabria: una donna avrebbe percepito indebitamente oltre 30mila euro di incentivi statali

Una 31enne è stata denunciata dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria alla locale procura della Repubblica: la donna avrebbe percepito indebitamente oltre 30mila euro di incentivi statali destinati ad aprire una sartoria, un’agevolazione economica ottenuta da Invitalia pari precisamente a 30.709,35 euro per avviare l’attività in via Sbarre Inferiori.

Le investigazioni, eseguite dal Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, avrebbero consentito di accertare che la beneficiaria degli incentivi statali ha omesso di destinare il contributo economico ricevuto alle finalità per le quali era stato concesso dall’agenzia governativa, non esercitando di fatto alcuna attività economica, sebbene formalmente avviata. Per questo, la procura reggina, acquisiti gli elementi, ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di malversazione a danno dello Stato, notificato nei giorni scorsi dalle Fiamme Gialle.